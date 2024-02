Earl Hebner: «Podría enterrar a Vince McMahon»

Earl Hebner fue réferi de WWE de 1988 a 2005 y le preguntan por las acusaciones contra Vince McMahon durante una reciente sesión virtual de firma de autógrafos en K&S WrestleFest.

► «Podría enterrar a Vince McMahon»

«Lo único que puedo decir es que espero que se haga justicia. Tanto Vince como John están en graves problemas. Creo que Johnny está tratando de abandonar a Vince ahora. Ambos están en esto juntos. Vince sabía lo que estaba haciendo, Johnny sabía lo que estaba haciendo o sabía sobre lo que estaba haciendo. Eso es todo lo que puedo decir. Podría decir más y realmente enterrarlos, pero prefiero esperar y dejar que se haga justicia. En mi próximo libro, contaré todo. Probablemente pienses que el próximo libro será un libro de juicio. Voy a revelar todo. Las acusaciones se remontan hasta el 88 (1988) porque fue cuando trabajé allí. Las cosas turbias estaban ocurriendo entonces, y todavía están ocurriendo ahora, probablemente».

Cuando se le preguntó si Vince pensaba que podría salirse con la suya dada su posición, Hebner respondió: «Pensaba que se estaba saliendo con la suya, pero no lo está. No importa cuánto dinero tenga. Ha logrado salirse con la suya hasta ahora, pero esta vez, va a enfrentar las consecuencias, y no será como antes. Esta vez, caerá en desgracia».

El 25 de enero, Janel Grant presentó una demanda contra Vince McMahon, WWE y el exejecutivo John Laurinaitis. La demanda acusa a McMahon de tráfico sexual, abuso emocional y agresión sexual. Detalla incidentes que comenzaron en marzo de 2019 cuando se conocieron, hasta marzo de 2022. McMahon ha negado las acusaciones. Está siendo investigado por el gobierno federal.