Seth Rollins: «Si Vince McMahon es culpable, que pague»

Hace unos días, Seth Rollins dijo que la situación en la que se veía involucrada Vince McMahon, John Laurinaitis y WWE, demandados a nivel civil por presunto abuso y trata de personas, que también generó una investigación criminal a nivel federal, por lo menos para McMahon, era una situación asquerosa.

Esa declaración le gustó a los fans, que piden respuestas y declaraciones contundentes. Anoche en la conferencia del inicio de WrestleMania, Sean Ross Sapp de Fightful Select pudo entrevistar a Seth Rollins, y el Campeón Mundial de Peso Completo WWE dio una declaración que gustó mucho más a los fans.

► Seth Rollins habla sin pelos en la lengua de la situación de Vince McMahon, John Laurinaitis y WWE

No solo porque habló con la verdad, sino porque demostró no tener miedo de ser censurado por decir lo que piensa él y muchos fanáticos de WWE. Estas fueron sus declaraciones:

Seth Rollins talks about the Vince McMahon lawsuit and allegations pic.twitter.com/xwPl4w3dXx — Fightful Wrestling (@Fightful) February 9, 2024

«No es una situación genial. Es una situación de mierda. Lo dije en la entrevista el otro día en la emisora de radio, es una porquería. Es horrible. Es asqueroso. No me gusta escucharlo ni leerlo. Es repugnante. Y espero que si las acusaciones son ciertas, espero que cualquiera que esté involucrado reciba lo que se merece porque es una porquería, compadre.

«Y para mí, es muy difícil porque, de nuevo, no vi ese lado de él. ¿Entiendes lo que quiero decir? No experimenté eso con Vince. Y así que cuando ves cosas así, es impactante, es doloroso y es una mierda en todos los sentidos. Simplemente, no hay otra manera de decirlo. Es una mierda. Realmente es una mierda».