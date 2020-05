Por primera vez en su breve historia, la compañía de Tony Khan ha construido un PPV mediante shows semanales sin público. Y asimismo, AEW Double or Nothing 2020 tendrá esta peculiaridad, cuando se emita el próximo día 23, presentando por ahora el siguiente cartel.

Y siguiendo con la dinámica de cargados episodios de AEW Dynamite, el de esta semana, previo a la gran cita del domingo, presenta un atractivo menú.

Cabe aclarar que ese tal 10 es uno de los discípulos de Brodie Lee. Mientras, falta la confirmación oficial de que The Elite acepten el reto lanzado por The Inner Circle la semana pasada para ese "Stadium Stampede Match" que no obstante, ya parece cantado. Por otra parte, resta aún el anuncio del noveno participante del "Casino Ladder Match".

Si quieren seguir de cerca este capítulo, tendrán la mejor cobertura de AEW Dynamite el miércoles aquí en SÚPER LUCHAS. Show emitido desde el Daily's Place de Jacksonville (Florida), sede que también acogerá AEW Double or Nothing 2020.

Double or Nothing is almost here, are you ready for the fireworks? 🎆



Order the PPV NOW: https://t.co/fvkPEgTScL pic.twitter.com/SlBUUiKBWk