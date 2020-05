El problema del precipitado impulso de AEW a Brodie Lee

Mala suerte ha tenido Jon Moxley de estar reinando como máximo monarca de AEW en una coyuntura como la que nos encontramos, donde los shows sin público llevan ya casi dos meses siendo la dinámica habitual de las contadas compañías que no pararon su maquinaria. Al igual que Brodie Lee, cuyo debut sobre suelo Élite se produjo ya bajo dichas circunstancias, y quien dio un paso al frente este miércoles para ser el retador de Moxley en Double or Nothing II, después de un ataque junto a sus acólitos de The Dark Order.

► Brodie Lee aún es Luke Harper

Una concreción que, sin embargo, flaco favor hace a quienes consideran que AEW se apoya demasiado en el pasado de ciertos talentos a fin de atraer miradas, caso de Lee y Moxley, todavía asociados por buena parte del gran público a sus anteriores personajes de WWE.

Igualmente, las numerosas referencias del "Exalted One" a Vince McMahon, tampoco ayudan a crear una identidad propia. Así, muchos juzgarán este presumible estelar como un choque entre Dean Ambrose, aquel miembro de The Shield, y Luke Harper, el integrante más talentoso de The Wyatt Family.

Problema expuesto por Dave Meltzer dentro del más reciente boletín del Wrestling Observer.

«Moxley vs. Lee luce prematuro como estelar. Lee ha pasado por encima de todos y protagonizó un ángulo en el que tumbaba a Moxley. Si AEW hiciera 12 eventos de PPV por año, la idea de este tipo de reto salido de la nada no sonaría tan extraño, pero cuando sólo haces cuatro, es una historia distinta. También, diría que mucho de lo que había planeado tuvo que ser modificado. «Siendo realistas, las otras opciones viables para Moxley serían Kenny Omega, Chris Jericho y MJF. Todo luciría precipitado, como con Lee, pero se trata de gente establecida en la compañía, ya que Omega y Jericho han demostrado ser taquilleros y MJF ha ganado todos sus combates importantes; viene de una victoria sobre Cody, y una victoria sobre Cody debería hacer a alguien un retador viable. Hay planes para que casi todos, si no todos, sean retadores próximamente. En todos los casos, uno querría una construcción de más de tres semanas, pero otra parte, sólo hay dos PPV más este año y otros que pueden ser construidos más tarde, así que uno de esos tres luchadores podían haber ocupado el hueco. «Lee, al contrario que Moxley y Jericho, tiene un personaje muy distinto al que tenía en WWE, y estuvo tanto tiempo fuera de las pantallas de WWE que su estatus en WWE, donde no recibía impulso, no debería ser tan negativo. Pero sigue habiendo la idea de que es muy malo para la percepción de quienes fueron convencidos por WWE de que tipos como Lee no eran carne de estelares de PPV. Con Moxley y Jericho eso no fue un problema porque los dos estelarizaron muchos PPV en WWE [...]»

Paso a recordarles el cartel al completo de Double or Nothing II.

CAMPEONATO MUNDIAL AEW

Jon Moxley (c) vs. Brodie Lee

FINAL POR EL CAMPEONATO TNT

Cody Rhodes vs. Lance Archer

MJF vs. Jungle Boy

CASINO LADDER MATCH POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR

(Participantes por confirmar)