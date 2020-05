El portal web TMZ sorprendió con una entrevista a Mark Henry, en donde el veterano gladiador dijo que había posibilidades de que demandara a Lio Rush por calumniador. Todo empezó porque hace un par de días, Lio Rush atacó a Mark Henry, quien lleva meses diciendo que Lio Rush es un mentiroso porque cuando estaba en depresión, tenía problemas tras bambalinas e iba a renunciar a WWE, trató de ayudarlo y este le negó que tuviera problemas con los demás luchadores o con la directiva.

► Lio Rush vs Mark Henry

Lo cual no le gustó para nada a Lio Rush, pues dice que él nunca le mintió y que Henry nunca quiso ayudarlo. Sumado a esto, recientemente dejó entrever que Henry ya no era uno de ellos, haciendo referencia a que no tenía hermandad con él por ser de raza negra, lo cual iba a impedir que las personas de color triunfaran algún día en la lucha libre.

En la entrevista con TMZ, Henry asegura que el ataque de Lio Rush hacia él vino para capturar atención de los fans y así sacar su más reciente álbum. Dijo que si Lio Rush lo hubiera contactado, hubieran trabajado juntos en sacar su álbum, pero que ahora está molesto y aseguró:

"Nadie puede poner en duda mis raíces. Yo soy responsable por la gran mayoría de personas de color contratadas por WWE. Si vas al Performance Center de NXT, de las 25 personas de color que hay allá, al 80 por ciento yo las ayudé a llegar allá. Nadie puede cuestionar mis raíces".

Couldn’t i just do the same for publicly de framing my name on national radio? @TheMarkHenry come on man, your going out sad. You deserve to be remembered for the greatest heel turn ever, not for threatening to sue a 25 yr old in the middle of a pandemic. — 🥀 Ever After OUT NOW! (@itsLioRush) May 17, 2020

"Vamos, hombre, eres triste. ¿No podría yo mismo hacerme publicidad con mi nombre en la radio nacional? Mereces ser recordado por el cambio a rudo más grande de la historia, no por amenazar con demandar a un joven de 25 años en medio de una pandemia".

That god damn auto correct. Silly me. Listen MARK.... you went on your “Worldwide” podcast with your 1.3 million followers and called me a liar DEFAMING my name. It’s clear that your chasing clout hear. You told on yourself in that TMZ video. This is sad. Real sad. BIG SAD. https://t.co/1GIQmtybfV — 🥀 Ever After OUT NOW! (@itsLioRush) May 17, 2020

"Fuiste a tu podcast 'mundialmente escuchado' con tus más de 1.3 millones de seguidores y me llamaste un mentiroso, DIFAMANDO MI NOMBRE. Es obvio que lo que quieres es atención, y eso fue claro en el video de TMZ. Es triste, realmente triste, MUY TRISTE".

And by the way @TheMarkHenry , if you saved my job back then, THANKS. You were my first wrestling toy back in the day. Luckily it didn’t talk. — 🥀 Ever After OUT NOW! (@itsLioRush) May 17, 2020

"Y, por cierto, Mark Henry, si salvaste mi trabajo en aquel entonces, como dices, entonces GRACIAS. Fuiste mi primer figura de acción de lucha libre cuando era pequeño. Por suerte ese no hablaba".

One more thing if you don’t mind @TheMarkHenry , good for you for getting that 80% hired. I wasn’t one of them though, so i owe you NOTHING. You weren’t signing my checks, nor did I work for you. I DONT EVEN KNOW YOU. Stop being weird. I was taught not to talk to strangers. — 🥀 Ever After OUT NOW! (@itsLioRush) May 17, 2020

"Una cosa más, si no te molesta. Bien por ti por ayudar a que contrataran a ese 80 por ciento. Pero yo no fui uno de ellos, así que NO TE DEBO NADA. Tú no estabas firmando mis cheques, ni yo trabajaba para ti. NI SIQUIERA TE CONOZCO. Deja de ser raro. Me enseñaron a no hablar con extraños".