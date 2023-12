Un Dutch Mantell muy enfermo ha sido hospitalizado

Ha pasado un tiempo desde que la carrera de Dutch Mantell en la lucha libre profesional quedó en el pasado pero sigue siendo un elemento de rabiosa actualidad debido a sus apariciones en distintos podcasts, en los que comparte su perspectiva acerca de la actualidad de la industria, en especial en lo relativo a WWE. No hace mucho, hablaba así sobre Wyatt 6, la facción que nunca lo fue:

«No sé si lo sabremos alguna vez, pero definitivamente parecía que iba en esa dirección. Creo que habría sido genial. Estuvimos en NXT durante una semana o algo así en diciembre. Sí, en ese momento parecía que las cosas estaban avanzando. De repente se detuvo por alguna razón, tal vez fue la enfermedad que él tenía, no estoy 100% seguro. No sé si alguna vez lo sabremos, pero definitivamente era una posibilidad».

► Dutch Mantell, hospitalizado

Dicho esto, el manager -muchos lo recordarán como Zeb Colter, dirigiendo a Jake Hager (entonces Jack Swagger) o Claudio Castagnoli (entonces Cesaro) en la compañía mencionada- vuelve a la primera plana, pero en esta ocasión por una mala noticia: tuvo que ser hospitalizado debido a un importante problema de salud. Él mismo, lo cual es positivo, lo da a conocer en su página de Facebook.

«OK chicos, esta es la situación para aquellos que me han estado buscando. Permítanme ponerlos al día. En resumen, he estado muy enfermo. Hay paquetes perdidos y envíos que he extraviado… pero chicos, voy a estar bien. Solo denme tiempo. Estoy rezando todos los días por la seguridad de todos. Personalmente, he sido ingresado a un hospital aquí en Lutz, donde estaré por un tiempo. Solicito que todos respeten la privacidad de mi familia para tener nuestros propios pensamientos. Responderé a todos ustedes en privado… y gracias por su paciencia. Mi hija Amanda ha estado conmigo ayudándome.»

Por supuesto, en SÚPER LUCHAS respetaremos su privacidad, pero queremos enviarle nuestros mejores deseos.