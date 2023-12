Adam Copeland vs. Christian Cage: 13 años después

El episodio de esta semana de AEW Dynamite contará con una lucha estelar entre Adam Copeland y Christian Cage en la que estará en disputa el Campeonato TNT. Será además en Montreal, Canadá, país natal de los exmejores amigos. The Captain Charisma no quiso abrazar a The Rated-R Superstar en su comienzo en la compañía, no quiso reunirse con él una vez más en equipo, y ahora tendrá que enfrentarlo en el cuadrilátero. Y también ambos van a chocar por primera vez en 13 años.

For 40 years we’ve been through everything together. Triumphs. Losses. Births. Deaths. Forced retirements. Wednesday on @aew Dynamite we face each for the first time in 13 years. We haven’t wrestled each other for a title in 22 years. The TNT Championship. After both being told… pic.twitter.com/Bmkl8b9Gjb

