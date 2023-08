Hace un mes, bajo entrevista con WrestlingNews.Co, Athena hizo de programadora y compartió que su luha ideal en AEW All In sería un «campeona vs. campeona» contra Kris Statlander. Y ya sabemos que ninguna de las dos competirá dentro del cartel anunciado de la gran cita de hoy, según los acontecimientos vistos anoche en Collision.

A cambio, una semana después, en All Out, Statlander defenderá el título TBS ante Ruby Soho, luego de que esta le lanzara reto en el más reciente Dynamite y ayer la campeona recogiera el guante, declarando estar harta de The Outcasts.

Será la tercera vez que Statlander y Soho se miden sobre los rings de AEW. La primera se dio en el capítulo de Dynamite del 1 de diciembre de 2021, con victoria para Soho; precisamente como parte del torneo que determinaría a la Campeona TBS inaugural. La segunda, de la que también salió vencedora Soho, tuvo lugar en la edición de Rampage del 27 de mayo de 2022.

► AEW se reserva el cartel de All Out

Mientras todo el aparataje promocional está centrado en All In, AEW va desgranando poco a poco el menú de All Out, previsto para el domingo 3 de septiembre desde el United Center de Chicago (Illinois). Así luce actualmente.

The challenge has been accepted!@callmekrisstat will defend her TBS Title at #AEWAllOut LIVE on PPV against the challenger @realrubysoho!



Watch #AEWCollision #FyterFest on TNT pic.twitter.com/eCSt3288eb — All Elite Wrestling (@AEW) August 27, 2023