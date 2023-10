Mandy Rose se unió a WWE a través de Tough Enough, aunque su padre tenía dudas sobre su participación en el programa. Es comprensible que así fuera pues no existe nada como una carrera en la lucha libre profesional. A ella le acabó saliendo bien, dejando a un lado su despido de la compañía, aunque ha sufrido lesiones y malos momentos. Pero un luchador expone su vida siempre que entra al encordado. Por otro lado, estaba hablando también de un reality show. La combinación no gustó demasiado al papá Rose.

► Las dudas del padre de Mandy Rose

La ahora exluchadora -no ha vuelto a trabajar en la industria desde WWE todavía- habla de ello en una reciente entrevista en Power Alphas:

«Entonces, llamé a mi papá, a mi mamá y a todos, y les dije: ‘Chicos, voy a intentar participar en este reality show’, y enseguida mi papá preguntó: ‘¿Qué quieres decir? ¿Qué reality show?’ Y yo le respondí: ‘Es con la WWE. Es algo similar a un desafío estilo Road Rules’, aunque ni siquiera sabía lo que era, pero, ya sabes, ‘podría catapultarme a algo realmente grande, podría convertirme en una Superestrella de la WWE’, y mi papá dijo: ‘Bueno, no estoy seguro’, mostrando mucha indecisión. Estuvo indeciso durante mucho tiempo».

El padre de Mandy Rose seguramente se convenció mucho tiempo atrás de que su hija había tomado la decisión correcta. Y con seguridad también en la actualidad es feliz porque ella se esté ganando la vida tan bien como lo está haciendo, pues fuera de las cuerdas está teniendo tremendo éxito. Y no solo profesionalmente sino también personal pues está comprometida para casarse con su novio desde hace muchos años, Tino Sabbatelli, también exSuperstar.