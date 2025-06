Drew McIntyre y el tren que WWE nunca dejó partir

Drew McIntyre ha encontrado los mayores éxitos de su carrera como Superestrella WWE sin amigos. Aún así, los tuvo, formó parejas -tanto con Cody Rhodes como con Dolph Ziggler fueron Campeones de Parejas- y un trío (¿quién no se acuerda de cuando formó 3MB con Heath Slater y Jinder Mahal?), pero no una facción.

► Una facción nunca creada

Sí hubo una idea pero finalmente fue descartada. De hecho, quienes iban a ser sus compañeros actualmente no están en la empresa. Hablamos de Gallus. Durante una entrevista reciente en el pódcast Refin’ It Up, Joe Coffey revela que estuvo tiempo escuchando que él, Mark Coffey y Wolfgang iban a subir al roster principal con McIntyre.

“Solo desearía que las cosas hubieran salido un poco diferente. Durante mucho tiempo escuchamos que tal vez subiríamos al elenco principal e íbamos a hacer algo con Drew. ¿Quién sabe? Entiendo que Drew está en el mejor momento de su carrera y está haciendo cosas increíbles. Pero tuvimos pequeños indicios de ello. Fuimos traídos al programa de Survivor Series y al de Royal Rumble como Gallus, los únicos de NXT, y fue como… eso es realmente extraño. Mucha gente hablaba de ello y pensamos: ‘Oh, tal vez va a suceder pronto’. Pero no sucedió. Fue un poco frustrante. En lo personal, me siento un poco frustrado porque siento que ni siquiera llegué a rozar la superficie de lo que puedo hacer en NXT.”