Rating WWE NXT: Audiencia baja y demografía clave sube

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Jordynne Grace vs. Lola Vice.

Las luchas presentadas fueron:

Jaida Parker venció a Thea Hail (**) Lash Legend venció a Kelani Jordan (** 1/2) Elijah, Josh Briggs y Yoshiki Inamura vencieron a AJ Francis, Trick Williams y Wes Lee (***) Izzy Dame venció a Zaria (** 1/2) Jordynne Grace venció a Lola Vice (***)

Los números de WWE NXT en la noche del martes

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 660 mil televidentes en The CW. Esto esta por debajo con respecto a los 726 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,16 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, frente a la calificación de 0,15 de la semana pasada.

En cuanto a la competencia deportiva notable, el sexto juego de las finales de la Copa Stanley de la NHL 2025 de Edmonton Oilers vs. Florida Panthers atrajo a 2,388,000 espectadores en TNT y 375,000 espectadores en truTV, el juego de la Serie Mundial Universitaria 2025 de UCLA vs. Arkansas atrajo a 1,146,000 espectadores en ESPN, los juegos de la MLB de New York Mets vs. Atlanta y Arizona vs. Toronto atrajeron a 177,000 espectadores en MLB Network, el juego de la WNBA de Connecticut Sun vs. Indiana Fever atrajo a 624,000 espectadores en NBA TV, y el juego de la Copa Oro de la CONCACAF 2025 de Curazao vs. El Salvador atrajo a 137,000 espectadores en FS1.

El año pasado por estas fechas, el NXT del 18 de junio de 2024 atrajo a 726.000 espectadores y una audiencia de 0,26 en USA Network. El NXT del 20 de junio de 2023 atrajo a 773.000 espectadores y una audiencia de 0,23 en USA Network.