Elijah se habría lesionado en NXT

Esta semana, el talentoso luchador Elijah, mejor conocido como Elias durante su anterior etapa en WWE, apareció representando a TNA Wrestling. Hizo equipo con Josh Briggs y Yoshiki Inamura y vencieron al equipo de AJ Francis, Wes Lee y, sorprendemente, el del Campeón Mundial de Peso Completo TNA Wrestling, Trick Williams.

Y aunque Elijah se ganó de nuevo al público y lució muy bien en el ring, no todo fue color de rosas. Y es que Elijah realizó el clásico Old School de The Undertaker, en donde se sube a las sogas y salta para castigar a su rival con un golpe seco a la nuca, pero, lamentablemente, al parecer, en esta movida, se lesionó. Así lo reportó Bryan Álvarez del Wrestling Observer Radio a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter:

► Así fue la lesión de Elijah en NXT

«Elijah se lesionó el brazo izquierdo en NXT, y de alguna manera, parece que nadie se dio cuenta. Esperemos que no sea grave, pero parece una lesión en el codo o tal vez un desgarro en el tríceps.

«Lo que pasó fue que intentó el movimiento clásico del Undertaker y cayó de una forma muy extraña sobre su codo, lo que aparentemente le provocó una lesión seria. Básicamente, no volvió a usar el brazo en el resto del combate, y aun así, nadie pareció notarlo. Podría tratarse de una lesión en el codo o un desgarro en el tríceps».