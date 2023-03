Drew McIntyre y Sheamus retarán a Gunther por el Campeonato Intercontinental WWE en WrestleMania 39 el próximo fin de semana, y los ánimos se han ido caldeando entre los dos primeros, quienes habían tenido una sociedad previamente, pero que no han podido resolver sus diferencias una vez que se les abrió el camino para buscar el referido título. Y el reciente Friday Night SmackDown no fue la excepción en cuanto al desarrollo de esta rivalidad que puede desembocar en uno de los mejores combates del evento.

Precisamente, durante el reciente programa de la marca azul, tuvimos primero la firma de contrato entre Drew McIntyre, Sheamus y Gunther, que desembocó en un combate entre este último contra Butch, luego de ser atacado por el ex Campeón NXT UK. Y si bien este combate se desarrolló con relativa normalidad, tras la victoria del Ring General, la situación no quedó ahí luego de que Sheamus ingresara al ring para encararlo.

Acto seguido, Drew McIntyre apareció de la nada y le propinó una Claymore al Campeón Intercontintal, pero dado el ángulo con el que venía el escocés, parecía que la patada iba dirigida a Sheamus, pero este la esquivó.

Tras la conclusión del programa, Drew McIntyre fue abordado por Megan Morant, quien le preguntó si la Claymore iba dirigida a Sheamus. El ex Campeón WWE afirmó que ese era el caso y que si se interpone en su camino, será derribado.

EXCLUSIVE: @DMcIntyreWWE explains that his Claymore Kick was intended for @WWESheamus but if you get in his way, the Claymore will put you down. #SmackDown pic.twitter.com/RnLJrzM3Pv

— WWE (@WWE) March 25, 2023