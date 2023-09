Drew McIntyre se disculpa con Xavier Woods

Durante el reciente Monday Night Raw, los miembros de The New Day, Xavier Woods y Kofi Kingston se enfrentaron el pasado lunes ante The Viking Raiders en un encuentro que terminó un tanto accidentado gracias a la presencia de Drew McIntyre y Matt Riddle, quienes estaban en la mesa de comentaristas. Durante el encuentro, McIntyre impactó accidentalmente con una silla a Woods, facilitándoles la victoria a Erik e Ivar, y dejando al miembro de The New Day fuera de acción.

► Xavier Woods fue impactado por una silla en WWE RAW

Luego de haber sido sometido a una evaluación tras el golpe de McIntyre, WWE anunció que Xavier Woods sufrió una “distensión cervical” y al menos se perderá la siguiente edición de Monday Night Raw.

Xavier Woods envió recientemente un clip del incidente de la silla en su cuenta de Twitter, y agradeciendo a todos por sus buenos deseos. Drew McIntyre respondió a la publicación con un divertido GIF de un hombre de South Park pronunciando la palabra «lo siento».

Drew McIntyre y Matt Riddle están programados para enfrentar a The Viking Raiders el próximo lunes en WWE RAW, luego de que el «Original Bro» convenciera al ex Campeón WWE de formar equipo. Habrá que estar atentos a ver si, ante la ausencia de Xavier Woods, Kofi Kingston interfiere o no en cierta manera., para continuar la historia que ha mantenido involucrado a los tres equipos en las últimas semanas. Recordemos que durante el episodio del 21 de agosto de Raw, los miembros de The New Day derrotaron a McIntyre y Riddle, mientras que dos semanas antes, The New Day derrotaron a The Viking Raiders.