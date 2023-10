Lyra Valkyria acaba de vencer a Becky Lynch para ganar el Campeonato Femenil NXT y Drew McIntyre está contento por ella, como muestra en su reciente entrevista con TNT Sports. Él sabe lo que es reinar en la marca amarilla ya que fue Campeón NXT durante 91 días en 2017, cuando volvió a WWE convertido en lo que siempre habían querido de él. Y en estos momentos está buscando el Campeonato Mundial de Peso Completo.

► Drew McIntyre aplaude a Lyra Valkyria

«Aún no he tenido la oportunidad de verlo. Solo he visto los momentos destacados, así que he estado leyendo al respecto y ahora no puedo esperar para verlo. Pasé directamente de Raw a una aparición en Orlando y luego a otra aparición. Apenas llegué a casa hace un rato antes de mi próximo viaje internacional en unas dos horas. He estado ocupado sin parar. Pero ver ese enfrentamiento es realmente impresionante. No puedo imaginar cómo se siente Lyra en este momento, en medio de esa lucha. Becky es alguien a quien ella idolatraba, y es asombroso ver a dos mujeres de la misma parte del mundo, de una pequeña región como la nuestra, lograr cosas tan grandes. Lyra debería estar muy orgullosa de sí misma. El hecho de que Becky haya estado dispuesta a ser parte de ese momento dice mucho y demuestra que lo merece. No puedo esperar para verlo.»

Y mientras McIntyre intentará destronar a Seth Rollins en Crown Jewel 2023 el próximo sábado, nada se sabe todavía de quién será la primera retadora de Valkyria. Sí que podemos adelantar que no será Lynch pues esta se despidió de NXT después de su derrota. Probablemente, Tiffany Stratton quiera una nueva oportunidad de hacerse con el título.

Del Hitman al Scottish Warrior: El cambio de Drew McIntyre, inspirado por Bret Hart.

"It's so awesome to see two women from a little part of the world doing such big things" ✨@DMcIntyreWWE shares his thoughts on @Real_Valkyria's NXT Women's Championship win, besting @BeckyLynchWWE 🏆#WWENXT | #HalloweenHavoc pic.twitter.com/i4YPq0eRQb — WWE on TNT Sports (@wweontnt) October 27, 2023