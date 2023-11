Dralístico es oficialmente parte de AEW

Un mexicano más ha firmado con AEW. Aunque ya llevaba varias semanas trabajando con la empresa, Dralístico aún no tenía un contrato con la misma; sin embargo, este 1 de noviembre, finalmente se anunció la firma.

Ya se había rumorado que el integrante de la familia Muñoz había firmado con AEW, pues en la página oficial ya aparecía en el roster.

Sin embargo, por medio de sus redes sociales, Dralístico anunció que oficialmente ya es parte de la compañía de Tony Khan, pues presentó un video donde precisamente está con el dueño de la empresa estampando la rúbrica.

Un honor pertenecer ala empresa que soñé llegar 🇺🇸💚 ahora soy oficialmente ALL ELITE WRESTRER y simplemente 🤐#AEWFightForever #AEWRampage #dralistico #AEWCollision END THEY WILL BURN🔥🔥🔥🔥 l Thank you very much @TonyKhan for the opportunity #lafaccioningobernable pic.twitter.com/oXZbeVQ5kZ

— DRALISTICO (@DRALISTICO_LFI) November 2, 2023