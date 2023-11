MJF cae, pero «tijeretea» con The Acclaimed

MJF se enfrentaba a una complicada misión: una lucha en equipos contra el Bullet Club Gold, y con Adam Cole fuera de acción, se encontraba completamente solo.

El Campeón de AEW se vio en la necesidad de buscar compañeros, pero ya había rechazado a The Acclaimed y The Kingdom. Por lo tanto, pasó toda la noche en busca de tres compañeros para enfrentar a Jay White, Juice Robinson, Austin Gunn y Colten Gunn.

Poco a poco, fue rechazado por todos y se negó a pedir ayuda a personas como Darby Allin y Samoa Joe, mientras que The Acclaimed seguía insistiendo en que los aceptara.

Fue así, que tras pasar todo el programa buscando compañeros, MJF tuvo que aceptar la ayuda de Max Caster, Anthony Bowens y Billy Gunn; incluso apareció con un equipo especial con los colores de sus «aliados».

The Acclaimed demostró ser un buen equipo para MJF, logrando poner en aprietos a sus oponentes, sorprendiendo gratamente al campeón.

MJF got the tag and just took out the Bang Bang Gang!

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@The_MJF | @Bowens_Official | @PlatinumMax | @RealBillyGunn | @JayWhiteNZ | @coltengunn | @theaustingunn | #JuiceRobinson pic.twitter.com/4Xtn3iy00X

— All Elite Wrestling (@AEW) November 2, 2023