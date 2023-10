Sonny Kiss, eternamente agradecida a Tony Khan

«Realmente me ha gustado Sonny Kiss. […] Sin embargo, también he tratado de evitar despidos masivos y dejar ir a 20 o 30 personas a la vez. No puedo renovar todos los contratos en AEW, sería imposible. […] Creo que podría regresar en algún momento […]. Así que nunca sabemos qué depara el futuro para Sonny Kiss o AEW«. Así anunciaba Tony Khan que no renovó el contrato de Sonny Kiss en la conferencia de medios de All Out 2023.

Sonny Kiss at the 2023 BLP Turbo Graps 24 at the Berwyn Eagles Club. pic.twitter.com/lS55aJI6Vy — Cheapheat Spotfest (@NathynwithaY) October 30, 2023

► Sonny Kiss agradece a Tony Khan

Desde entonces, el luchador ha tenido varios combates en distintas promociones de la escena independiente, como GCW, o la más reconocida IMPACT, próximamente de nuevo TNA. Y también ha vuelto a hablar de su salida de AEW. En declaraciones a Women’s Wrestling Talk, asegura que está eternamente agrecida a Tony Khan. Puede que un día vuelva.

«Fue un momento muy emocional, especialmente como lo sigue siendo hasta el día de hoy. Todavía pienso en ello, por supuesto, todavía se siente muy reciente. Pero cuando eso sucedió, y me dirigía a Chicago y hice el ‘Effy’s Gay Brunch’ y durante todo eso, sentí como si todos me estuvieran mirando y preguntándose cómo me sentía. Y creo que estaban tratando de entender mi mente y ver qué estaba pasando. Por qué ya no estaba allí, fue mucho. Fue muy emocional para mí».

«Sí, y quiero decir esto también, estoy muy agradecida con Tony Khan. Tony Khan siempre ha sido genial conmigo en el sentido de… en primer lugar, él me ayudó a pagar mis cuentas durante una pandemia global. Ya sabes, hay muchas cosas geniales acerca de Tony Khan y la gente espera que diga algo negativo sobre él, pero no, él me dio mi vida… me dio estabilidad en mi vida. Como dije, él me ayudó a pagar mis cuentas en un momento en que muchas personas no lo hacían, ya sabes, las cosas eran muy inciertas. Así que sí, estoy eternamente agradecida con Tony Khan«.