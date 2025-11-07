Dragon Gate: Resultados «The Gate Of Destiny 2025» Kamei y Riiita se coronan

Continuando con la gira «The Gate Of Destiny 2025«, Dragon Gate se presentó por segundo día consecutivo en el EDION Arena Osaka, donde se expusieron dos títulos.

► «The Gate Of Destiny 2025»

Taiji Ishimori y Hyo se enfrentaron en un enérgico combate entre generaciones del Sistema Dragón. Este combate marcó el regreso de Ishimori a Dragon Gate desde su rivalidad con el Campeonato de Parejas de Peso Jr. GHC en 2008. Su pasado en Dragon System es bien conocido ya que Ishimori fue alumno de noveno año del Gimnasio de Último Dragón y la estrella del lanzamiento de la marca Toryumon X, junto con los Gemelos Brahaman, como ídolos del J-pop, The Sailor Boyz. Desafortunadament el proyecto fracasó, pero Ishimori rápidamente encontró un lugar en NOAH y tiempo después en NJPW.

Gianni Valetta doblegó a a ISHIN con un King Kong Knee Drop Ver EX para darle la victoria a Psypatra y apoderarse del Campeonato Open the Triangle Gate. Gajadokuro cayó en su segunda defensa. Psypatra consiguió su primer título y se consolida como grupo estable que hará frente a otras facciones.

Love and Peace (Jacky Kamei y Riiita) se impusieron a D’Courage (Yuki Yoshioka y Dragon Dia) para proclamarse nuevos poseedores del Campeonato Open the Twin Gate. Kamei y Riiita mostraron gran química, junto con un ritmo frenético, lo que les permitió derrotar a los campeones de Twin Gate en la víspera del inicio del torneo King of Gate.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «THE GATE OF DESTINY 2025», 03.11.2025

EDION Arena Osaka #2

878 Espectadores

1. Daiki Yanagiuchi y Akihiro Sahara vencieron a Ryu Fuda y Kazuma Kimura (5:46) ncon un Inception Trigger de Sahara sobre Kimura.

2. Don Fujii venció a Jiro Shinbashi (8:00) con un Chokeslam.

3. YAMATO, Dragon Kid, BxB Hulk y Naruki Doi vencieron a Ultimo Dragon, Masaaki Mochizuki, Mondai Ryu y Ho Ho Lun (4:41) con un First Flash de Hulk sobre Ryu.

4. Ryoya Tanaka, Luis Mante y El Cucuy vencieron a Madoka Kikuta, Kota Minoura y Jason Lee (3:25), cuando Minoura fue descalificado (Weapon Attack sobre Mante).

5. 3 Way Tag Match: Susumu Yokosuka y Kagetora vencieron a Strong Machine J y Kzy y a Ben-K y Mochizuki Jr. (9:09) con la Gurumakakari de Kagetora sobre Jr.

6. Special Singles Match: Taiji Ishimori venció a Hyo (12:45) con un Bone Lock.

7. Open The Triangle Gate Title: Shun Skywalker, Homare y Gianni Valletta vencieron a KAI, ISHIN y Yoshiki Kato (c) (11:28) con un King Kond Kneedrop EX de Valletta sobre ISHIN – conquistando el título

8. Open The Twin Gate Title: JACKY KAMEI y Riiita vencieron a Yuki Yoshioka y Dragon Dia (c) (19:26) con la Riiitanic de Riiita sobre Dia – conquistando el título.