Dragon Gate llegó al EDION Arena de Osaka para la primera de dos funciones de «The Gate of Destiny 2025«, su evento principal del otoño.

► «The Gate of Destiny 2025»

Jiro Shibashi hizo su debut en la lucha libre profesional enfrentando a Kuishinbo Kamen. El personaje de Shibahsi es totalmento cómico, por lo que salió vestido de traje al ring y hasta contestó una llamada telefónica con su celular. A pesar de que Kamen llevó a Shibashi al toque de espaldas, pero por votación de los asistentes, se llevó el Campeonato Owari Gate.

Ryoya Tanaka concretó la sexta defensa del Campeonato Open The Brave Gate dominando a Billy Ken Kid en un duelo local entre alumno y maestro, Tanaka y Billy Ken Kid revivieron la época dorada del lucha libre y ofrecieron un clásico de la lucha libre japonesa. Luego de dos años y medio de carrera, Tanaka se posiciona como una estrella fulgurante.

En cuadrangular de tercias, Love And Peace (Hyo, JACKY KAMEI y Riiita) superaron a Natural Vibes (Kzy, Strong Machine J y U-T), a PSYPATRA (El Cielo, Homare y Shun Skywalker) y a Gajadokuro (ISHIN, Jason Lee y Kota Minoura). Destacó el accionar de PSYPATRA quienes tomaron la iniciativa, a pesar de que fueron los primeros eliminados.

En el turno estelar, Madoka Kikuta logró la segunda defenda del Campeonato Open the Drean Gate pasando sobre Susumu Yokosuka. La batalla resultó muy interesante, especialmente porque el retador presentó uno de los repertorios más impresionantes sobre el ring; sin embargo, el campeón reaccionó con fiereza y terminó asegurando el triunfo de forma contundente.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «THE GATE OF DESTINY 2025», 02.11.2025

EDION Arena Osaka #2

865 Espectadores

1. KAI y Yoshiki Kato vencieron a Ben-K y Mochizuki Jr. (7:02) con la Candere Luna de Kato sobre Jr.

2. Open The Owarai Gate Title ~ Jiro Shinbashi Debut Match: Kuishinbo Kamen (c) venció a Jiro Shinbashi (5:28) por Pinfall.

* Shinbashi se convirtió en el nuevo campeón gracias al voto de los espectadores..

3. Ultimo Dragon, Dragon Kid, BxB Hulk, Kagetora y Naruki Doi vencieron a Masaaki Mochizuki, Don Fujii, Takashi, Syachihoko Boy y Kikutaro (6:11) con la Gurumakakari de Kagetora sobre BOY.

4. 3 Way Match: Luis Mante venció a Gianni Valletta y El Cucuy (5:50) con un Super Tigre sobre Cucuy.

5. Open The Brave Gate Title: Ryoya Tanaka (c) venció a Billy Ken Kid (16:28) con un Stardust Press defendiendo el título.

6. Special Six Man Tag Team Four Way Match: Hyo, JACKY KAMEI y Riiita vencieron a Shun Skywalker, Homare y El Cielo, a Strong Machine J, Kzy y U-T y a Kota Minoura, Jason Lee y ISHIN (12:35). Orden de Eliminación: ISHIN eliminó a Homare con un Weapon Attack (9:45). Hyo eliminó a U-T con un Samson Driver (11:14). Riiita eliminó a Jason Lee con la Riiitanic (12:35).

7. Open The Dream Gate Title: Madoka Kikuta (c) venció a Susumu Yokosuka (21:32) con un Rolling Lariat defendiendo el título.