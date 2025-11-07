Nikki Bella se reinventa en su regreso a la WWE

Nikki Bella regresó en el puesto número 30 en el Royal Rumble Femenil de este año y ha aparecido con regularidad en las pantallas últimamente. Ahora se dispone a retar a Becky Lynch en WWE Clash in París por el Campeonato Intercontinental Femenil. Mientras tanto, su hermana Brie Bella se ha mantenido al margen, a pesar de que en algún momento también se especuló sobre su regreso.

► Nikki Bella se adapta a la nueva generación de la WWE

Desde su regreso, Nikki Bella ya ha competido por el Campeonato Intercontinental Femenil WWE contra Becky Lynch y actualmente tiene una rivalidad con The Judgment Day, aunque los resultados han diferido mucho de su anterior época en donde era considerada como una de las caras de la compañía.

Durante un episodio reciente de su podcast junto a su hermana Brie Bella, «The Nikki & Brie Show», Nikki comentó que actualmente tiene una rivalidad con alguien con una diferencia de edad de 20 años (Roxanne Perez) y cómo tiene que superarse a sí misma para poder estar a la altura de la situación.

«Lo que me encanta es que, para mí misma, puedo seguir creciendo, mejorando, superándome una y otra vez. Sé lo que voy a hacer la semana que viene en el combate por parejas. Sé en qué voy a trabajar esta semana en el gimnasio y en los entrenamientos, y sé los cambios que voy a hacer«.

«Estoy aprendiendo más sobre mí misma en esta etapa, y me siento a observar y recibo comentarios de Brie y Brian Danielson, y también de mí misma, y ​​sé qué debo hacer a continuación. Hay muchos momentos en los que sigo esforzándome por salir de mi zona de confort».