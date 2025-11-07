A dos semanas del show, así se presenta AEW Full Gear 2025

Con apenas un mes de distancia respecto a WrestleDream, el próximo día 22 llega el siguiente PPV de AEW, Full Gear, uno de los cuatro clásicos en el calendario de la empresa.

Ya informamos que como atractivo añadido, conoceremos al primer Campeón Nacional AEW, pero además, un duelo se definió en su totalidad para la cita durante el más reciente Dynamite.

Mark Briscoe acabó por convencer a Kyle Fletcher de poner sobre la mesa el Campeonato TNT, y lo hizo ofreciéndole un duelo sin descalificación. Sin embargo, Don Callis quiso una contrapartida: si Briscoe pierde, debe abandonar The Conglomeration y unirse a la Don Callis Family. El «DEM Boy» aceptó, para seguidamente tildar a Callis de «serpiente».

Será la quinta vez que estos gladiadores se miden, cuarta bajo los focos de AEW. Su último precedente fue en WrestleDream, donde la derrota de Briscoe como consecuencia de cierto trampeo de Fletcher supone la excusa para la nueva revancha que nos ocupa.

► Seis luchas en Full Gear

He aquí el cartel provisional que presenta AEW Full Gear 2025, a celebrarse el 22 de noviembre desde el Prudential Center en Newark (New Jersey, EEUU).

#AEWFullGear

8pm ET/5pm PT

Saturday, 11/22!



No DQ TNT Title@KyleFletcherPro vs @SussexCoChicken



Briscoe called out the way Fletcher won at WrestleDream, so Mark wants a No DQ rematch. If Kyle wins, Briscoe must join @TheDonCallis Family!



Saturday, 11/22!

Saturday, 11/22! pic.twitter.com/4SJlT2WmLP — All Elite Wrestling (@AEW) November 7, 2025