Dragon Gate: Resultados «King of Gate 2025» Día 8

El torneo «King of Gate 2025» llegó a su octava jornada de competencias y en esta ocasión Dragon Gate realizó una sola batalla correspondiente a la segunda ronda.

► «King of Gate 2025» Día 8

En enfrentamiento de parejas, Shun Skywalker y El Cielo pasaron sobre Strong Machine J y U-T.

A continuación, el beligerante Gianni Valletta no tuvo piedad de Kzy y lo doblegó en poco más de nueve minutos para avanzar a la siguiente ronda del torneo.

En el turno principal, Love And Peace (Ben-K, JACKY KAMEI y Riiita) pasaron sobre Gajadokuro (Jason Lee, KAI y Madoka Kikuta).

Los resultados completos son:

Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 21.11.2025

Imari Kunimidai Gymnasium

1. ISHIN y Yoshiki Kato vencieron a venció a Yuki Yoshioka y Dragon Dia (8:24) cuando ISHIN colocó espaldas planas a Dia.

2. Susumu Yokosuka venció a Jiro Shinbashi (5:26) con un Briefcase Attack.

3. YAMATO, Dragon Kid, BxB Hulk y KAGETORA vencieron a Hyo, Genki Horiguchi, Luis Mante y El Cucuy (7:49) con un Christ de Kid sobre Horiguchi.

4. Shun Skywalker y El Cielo vencieron a Strong Machine J y U-T (9:40) con un Tombstone Piledriver de Cielo sobre U-T.

5. King of Gate – Round 2: Gianni Valletta venció a Kzy (9:20) con un King Kong Kneedrop.

6. Ben-K, JACKY KAMEI y Riiita vencieron a venció a Madoka Kikuta, Jason Lee y KAI (14:38) con un Spear de Ben-K sobre Lee.