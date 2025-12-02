Dragon Gate: Resultados «King of Gate 2025» Día 8

El torneo «King of Gate 2025» llegó a su octava jornada de competencias y en esta ocasión Dragon Gate realizó una sola batalla correspondiente a la segunda ronda.
► «King of Gate 2025» Día 8
En enfrentamiento de parejas, Shun Skywalker y El Cielo pasaron sobre Strong Machine J y U-T.
A continuación, el beligerante Gianni Valletta no tuvo piedad de Kzy y lo doblegó en poco más de nueve minutos para avanzar a la siguiente ronda del torneo.
En el turno principal, Love And Peace (Ben-K, JACKY KAMEI y Riiita) pasaron sobre Gajadokuro (Jason Lee, KAI y Madoka Kikuta).
Los resultados completos son:
Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 21.11.2025
Imari Kunimidai Gymnasium
1. ISHIN y Yoshiki Kato vencieron a venció a Yuki Yoshioka y Dragon Dia (8:24) cuando ISHIN colocó espaldas planas a Dia.
2. Susumu Yokosuka venció a Jiro Shinbashi (5:26) con un Briefcase Attack.
3. YAMATO, Dragon Kid, BxB Hulk y KAGETORA vencieron a Hyo, Genki Horiguchi, Luis Mante y El Cucuy (7:49) con un Christ de Kid sobre Horiguchi.
4. Shun Skywalker y El Cielo vencieron a Strong Machine J y U-T (9:40) con un Tombstone Piledriver de Cielo sobre U-T.
5. King of Gate – Round 2: Gianni Valletta venció a Kzy (9:20) con un King Kong Kneedrop.
6. Ben-K, JACKY KAMEI y Riiita vencieron a venció a Madoka Kikuta, Jason Lee y KAI (14:38) con un Spear de Ben-K sobre Lee.