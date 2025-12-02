Falleció Larry, el perro de CM Punk que tuvo referencias en AEW y WWE

El mundo de la lucha libre recibió este martes una noticia que tocó fibras sensibles dentro y fuera del ring. CM Punk informó en Instagram el fallecimiento de Larry, su histórico perro y uno de los símbolos más entrañables de su carrera reciente. El animal, de casi 11 años, murió de manera pacífica, según detalló el propio luchador en una publicación que rápidamente generó una oleada de mensajes de apoyo.

Punk relató que Larry “cruzó el puente del arcoíris envuelto en nuestros brazos. Estaba seguro y feliz. Rodeado de amor”, además de señalar que el duelo es “el precio que pagamos por el amor incondicional”. Adoptado en febrero de 2015 en PAWS Chicago —un refugio reconocido por su política de cero sacrificios—, Larry pasó de ser un “underdog” a convertirse en un “wonderdog”, acompañando a Punk y AJ Lee en una vida llena de viajes, entrenamientos, atardeceres y aventuras. Pese a cirugías y lesiones recientes, el perro disfrutó de una vida larga y significativa.

La reacción en redes no tardó. Aficionados, luchadores y personalidades inundaron la publicación con condolencias. WWE también emitió un mensaje oficial, calificando a Larry como “una presencia constante en los eventos de WWE, alegrando el vestuario con su sonrisa y actitud adorable”, además de extender apoyo a Punk y AJ Lee.

► Larry, un perro que trascendió compañías

La figura de Larry no solo acompañó a CM Punk en su vida personal, sino que se volvió un elemento reconocible tanto en AEW como en WWE. Durante la etapa de Punk en All Elite Wrestling (2021-2023), su mascota se convirtió en motivo recurrente de promos, merchandising y hasta controversias. Su camiseta, inspirada en Roddy Piper, fue un éxito en ventas, y su presencia en el backstage de All Out 2022 formó parte del turbulento clima de ese evento, pese a que versiones sobre una lesión en sus dientes fueron desmentidas.

► Larry también estuvo presente en WWE

Su popularidad aumentó aún más con el regreso de Punk a WWE en 2023. Larry apareció en contenido oficial, generó mercancía propia —incluida una figura Ultimate Edition programada para 2026— y fue involucrado directamente en rivalidades como con la que tuvo con Drew McIntyre en 2024. Superestrellas, personal creativo e incluso Cody Rhodes mencionaron en repetidas ocasiones la enorme aceptación del perro entre los fanáticos.

También se volvió habitual verlo en áreas de producción como la Gorilla Position, donde Punk compartía imágenes humorísticas en las que Larry “tomaba el lugar” de Triple H.