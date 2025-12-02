AJPW: Resultados «Real World Tag League 2025» 1

Ante un pletórico Korakuen Hall dio comienzo el torneo de parejas «Real World Tag League 2025» de All Japan Pro Wrestling.
► «Real World Tag League 2025» 1
Al inicio de la función se celebró la ceremonia de apertura con la presencia de todos los competidores y los trofeos que se llevarán la dupla ganadora.
Los Campeones Mundiales de Parejas AJPW, Xyon y Oddyssey, se enfrentaron al equipo de Kuroshio Tokyo Japan y Takashi de Dragon Gate, a quienes eliminaron rápidamente para sumar sus primeros puntos.
La otra dupla de HAVOC, Go Shiozaki y Shotaro Ashino, también sumaron sus primeras unidades pasando sobre Hokuto-gun (Hokuto Omori y Kuma Arashi).
Los gigantes Talos y Ren Ayabe hiceron valer su ley ante Hideki Suzuki y Kengo Mashimo.
Davey Boy Smith Jr. y Kento Miyahara doblegaron a Naoya Nomura y Ryuki Honda ganando sus primeros puntos.
En el turno principal, Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO la única dupla de peso ligero, lograron el triunfo ante Yuma Anzai y Yuma Aoyagi. Atsuki Aoyagi cubrió a su hermano Yuma después de conectar un Firebird Splash.
Los resultados completos son:
AJPW «REAL WORLD TAG LEAGUE 2025», 22.11.2025
Tokyo Korakuen Hall
1,327 Espectadores
1. Real World Tag League – Grupo B: Xyon y Oddyssey [2] vencieron a Takashi y Kuroshio TOKYO Japan [0] (5:55) con un Diving Headbutt de Xyon sobre Kuroshio.
2. Real World Tag League – Grupo A: Go Shiozaki y Shotaro Ashino [2] vencieron a Hokuto Omori y Kuma Arashi [0] (10:46) con un Strong Arm Lariat de Shiozaki sobre Omori.
3. Jun Saito, MUSASHI y Seiki Yoshioka vencieron a Dan Tamura, Ryo Inoue y Shouta Kofuji (8:26) con un Psycho Break de Saito sobre Inoue.
4. Real World Tag League – Grupo A: Ren Ayabe y Talos [2] vencieron a Hideki Suzuki y Kengo Mashimo [0] (12:59) conla Death Roulette de Ayabe sobre Suzuki.
5. Real World Tag League – Grupo B: Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. [2] vencieron a Ryuki Honda y Naoya Nomura [0] (14:39) con un Shutdown Suplex Hold de Miyahara sobre Honda.
6. Real World Tag League – Grupo B: Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [2] vencieron a Yuma Aoyagi y Yuma Anzai [0] (26:03) con un Firebird Splash de Atsuki sobre Yuma Aoyagi.
– Real World Tag League Clasificación Parcial:
Grupo A:
1. Ren Ayabe y Talos [2]
-. Go Shiozaki y Shotaro Ashino [2]
3. MUSASHI y Seiki Yoshioka
-. Dan Tamura y Hikaru Sato
5. Hideki Suzuki y Kengo Mashimo [0]
-. Hokuto Omori y Kuma Arashi [0]
Grupo B:
1. Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. [2]
-. Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [2]
-. Xyon y Oddyssey [2]
4. Ryuki Honda y Naoya Nomura [0]
-. Yuma Aoyagi y Yuma Anzai [0]
-. Takashi y Kuroshio TOKYO Japan [0]