AJPW: Resultados «Real World Tag League 2025» 1

Ante un pletórico Korakuen Hall dio comienzo el torneo de parejas «Real World Tag League 2025» de All Japan Pro Wrestling.

► «Real World Tag League 2025» 1

Al inicio de la función se celebró la ceremonia de apertura con la presencia de todos los competidores y los trofeos que se llevarán la dupla ganadora.

Los Campeones Mundiales de Parejas AJPW, Xyon y Oddyssey, se enfrentaron al equipo de Kuroshio Tokyo Japan y Takashi de Dragon Gate, a quienes eliminaron rápidamente para sumar sus primeros puntos.

La otra dupla de HAVOC, Go Shiozaki y Shotaro Ashino, también sumaron sus primeras unidades pasando sobre Hokuto-gun (Hokuto Omori y Kuma Arashi).

Los gigantes Talos y Ren Ayabe hiceron valer su ley ante Hideki Suzuki y Kengo Mashimo.

Davey Boy Smith Jr. y Kento Miyahara doblegaron a Naoya Nomura y Ryuki Honda ganando sus primeros puntos.

En el turno principal, Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO la única dupla de peso ligero, lograron el triunfo ante Yuma Anzai y Yuma Aoyagi. Atsuki Aoyagi cubrió a su hermano Yuma después de conectar un Firebird Splash.

Los resultados completos son:

AJPW «REAL WORLD TAG LEAGUE 2025», 22.11.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,327 Espectadores

1. Real World Tag League – Grupo B: Xyon y Oddyssey [2] vencieron a Takashi y Kuroshio TOKYO Japan [0] (5:55) con un Diving Headbutt de Xyon sobre Kuroshio.

2. Real World Tag League – Grupo A: Go Shiozaki y Shotaro Ashino [2] vencieron a Hokuto Omori y Kuma Arashi [0] (10:46) con un Strong Arm Lariat de Shiozaki sobre Omori.

3. Jun Saito, MUSASHI y Seiki Yoshioka vencieron a Dan Tamura, Ryo Inoue y Shouta Kofuji (8:26) con un Psycho Break de Saito sobre Inoue.

4. Real World Tag League – Grupo A: Ren Ayabe y Talos [2] vencieron a Hideki Suzuki y Kengo Mashimo [0] (12:59) conla Death Roulette de Ayabe sobre Suzuki.

5. Real World Tag League – Grupo B: Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. [2] vencieron a Ryuki Honda y Naoya Nomura [0] (14:39) con un Shutdown Suplex Hold de Miyahara sobre Honda.

6. Real World Tag League – Grupo B: Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [2] vencieron a Yuma Aoyagi y Yuma Anzai [0] (26:03) con un Firebird Splash de Atsuki sobre Yuma Aoyagi.

– Real World Tag League Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Ren Ayabe y Talos [2]

-. Go Shiozaki y Shotaro Ashino [2]

3. MUSASHI y Seiki Yoshioka

-. Dan Tamura y Hikaru Sato

5. Hideki Suzuki y Kengo Mashimo [0]

-. Hokuto Omori y Kuma Arashi [0]

Grupo B:

1. Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. [2]

-. Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [2]

-. Xyon y Oddyssey [2]

4. Ryuki Honda y Naoya Nomura [0]

-. Yuma Aoyagi y Yuma Anzai [0]

-. Takashi y Kuroshio TOKYO Japan [0]