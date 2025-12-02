AJPW: Resultados «Real World Tag League 2025» 1

Ante un pletórico Korakuen Hall dio comienzo el torneo de parejas «Real World Tag League 2025» de All Japan Pro Wrestling.

"Liga de Parejas Más Fuerte del Mundo 2025" Korakuen Hall, Tokio [Combate Inaugural]

► «Real World Tag League 2025» 1

Al inicio de la función se celebró la ceremonia de apertura con la presencia de todos los competidores y los trofeos que se llevarán la dupla ganadora.

Los Campeones Mundiales de Parejas AJPW, Xyon y Oddyssey, se enfrentaron al equipo de Kuroshio Tokyo Japan y Takashi de Dragon Gate, a quienes eliminaron rápidamente para sumar sus primeros puntos.

La otra dupla de HAVOC, Go Shiozaki y Shotaro Ashino, también sumaron sus primeras unidades pasando sobre Hokuto-gun (Hokuto Omori y Kuma Arashi).

Los gigantes Talos y Ren Ayabe hiceron valer su ley ante Hideki Suzuki y Kengo Mashimo.

Davey Boy Smith Jr. y Kento Miyahara doblegaron a Naoya Nomura y Ryuki Honda ganando sus primeros puntos.

En el turno principal, Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO la única dupla de peso ligero, lograron el triunfo ante Yuma Anzai y Yuma Aoyagi. Atsuki Aoyagi cubrió a su hermano Yuma después de conectar un Firebird Splash.

Los resultados completos son:

AJPW «REAL WORLD TAG LEAGUE 2025», 22.11.2025 
Tokyo Korakuen Hall
1,327 Espectadores

1. Real World Tag League – Grupo B: Xyon y Oddyssey [2] vencieron a Takashi y Kuroshio TOKYO Japan [0] (5:55) con un Diving Headbutt de Xyon sobre Kuroshio.
2. Real World Tag League – Grupo A: Go Shiozaki y Shotaro Ashino [2] vencieron a Hokuto Omori y Kuma Arashi [0] (10:46) con un Strong Arm Lariat de Shiozaki sobre Omori.
3. Jun Saito, MUSASHI y Seiki Yoshioka vencieron a Dan Tamura, Ryo Inoue y Shouta Kofuji (8:26) con un Psycho Break de Saito sobre Inoue.
4. Real World Tag League – Grupo A: Ren Ayabe y Talos [2] vencieron a Hideki Suzuki y Kengo Mashimo [0] (12:59) conla Death Roulette de Ayabe sobre Suzuki.
5. Real World Tag League – Grupo B: Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. [2] vencieron a Ryuki Honda y Naoya Nomura [0] (14:39) con un Shutdown Suplex Hold de Miyahara sobre Honda.
6. Real World Tag League – Grupo B: Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [2] vencieron a Yuma Aoyagi y Yuma Anzai [0] (26:03) con un Firebird Splash de Atsuki sobre Yuma Aoyagi.

– Real World Tag League Clasificación Parcial:

Grupo A:
1. Ren Ayabe y Talos [2]
-. Go Shiozaki y Shotaro Ashino [2]
3. MUSASHI y Seiki Yoshioka
-. Dan Tamura y Hikaru Sato
5. Hideki Suzuki y Kengo Mashimo [0]
-. Hokuto Omori y Kuma Arashi [0]

Grupo B:
1. Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. [2]
-. Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [2]
-. Xyon y Oddyssey [2]
4. Ryuki Honda y Naoya Nomura [0]
-. Yuma Aoyagi y Yuma Anzai [0]
-. Takashi y Kuroshio TOKYO Japan [0]

 

LA LUCHA SIGUE...
