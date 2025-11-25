Dragon Gate: Resultados «King of Gate 2025» Día 7

El torneo «King of Gate 2025» de Dragon Gate llegó a su séptima fecha de competencias con dos luchas más correspondientes a la segunda ronda.

► «King of Gate 2025» Día 7

Riiita logró un gran resultado al sorprender a KAI y eliminarlo de la contienda.

Yuki Yoshioka sigue con paso firme y en esta ocasión dominó a U-T para avanzar a la siguiente instancia.

En la batalla principal, Love & Peace (Hyo, Ben-K, JACKY KAMEI y Mochizuki Junior) dictaron condiciones a  YAMATO, BxB Hulk, Susumu Yokosuka y KAGETORA de PARADOX.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 16.11.2025
Fujisan Messe
226 Espectadores

1. Strong Machine J y Kzy vencieron a Dragon Dia y Luis Mante (7:56) con un Skayde Schoolboy de Kzy sobre Dia.
2. Madoka Kikuta, Jason Le y Yoshiki Kato vencieron a Genki Horiguchi, Yasushi Kanda y Kazuma Kimura (9:29) con un Crescent Backbreaker de Kato sobre Kimura.
3. Shun Skywalker y Gianni Valetta vs. Masaaki Mochizuki y Don Fujii – finalizó en doble conteo fuera (7:32).
4. King of Gate 2025 – Round 2: Riiita venció a KAI (10:44) con la Riiitanic.
5. King of Gate 2025 – Round 2: Yuki Yoshioka venció a U-T (12:32) con un High Fly Flow.
6. Hyo, Ben-K, JACKY KAMEI y Mochizuki Junior vencieron a YAMATO, BxB Hulk, Susumu Yokosuka y KAGETORA (14:52) con un Samson Driver de Hyo sobre KAGETORA.

