El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nuevamente ha generado polémica al proponer que la estructura temporal que se está preparando para el evento UFC Freedom 250, que se celebrará el domingo 14 de junio en el jardín sur de la Casa Blanca, no se desmonte, comparándola directamente con la Torre Eiffel de París.

En un video grabado desde el Despacho Oval, Trump explicó:

«Muchos no saben que en París, Francia, la Torre Eiffel de 1889 se construyó para ser desmontada inmediatamente después de la Exposición Universal. Pero luego dijeron: ‘Nos gusta, dejémosla un poco más’. Y luego la dejaron más tiempo, y más tiempo… Bueno, nunca la desmontaron. Estamos construyendo algo frente a la Casa Blanca que es bastante atractivo para mucha gente. Va a albergar la gran pelea de UFC el 14 de junio, y estoy pensando que tal vez nunca, nunca lo desmontemos».

► ¿La Torre Eiffel se iba a desmontar inmediatamente?

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Em realidad, la torre Eiffel no se construyó para ser desmontada inmediatamente. Fue construida a lo largo de dos años con cimentación de alta tecnología, pues no iba a estar poco tiempo: El permiso de Gustave Eiffel con la ciudad de París era por 20 años. Por otro lado, la estructura de UFC, apodada «The Claw» (La Garra), no fue diseñada para durar tanto tiempo.

El evento fue programado para el día de la Bandera, que será el arranque de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, aunque realmente se hace por el cumpleaños de Trump, quien está en modo Cult of Personality que ni Hitler.

El evento, que contará con peleas como la de Ilia Topuria vs. Justin Gaethje y la de Alex Pereira vs. Ciryl Gane, se efectuará en esa estructura con capacidad para unas 5,000 personas. El público estará compuesto por invitados VIP y el resto, la mayoría, serán militares disfrazados, aunque no se admitirán militares gordos. Trump ha calificado el evento como «el más grande que hemos tenido nunca en la Casa Blanca».

Por ahora, el proyecto avanza para el evento de junio. Queda por ver si Trump cumplirá su amenaza de dejarla «para siempre» o si, como tantas ideas suyas, se le olvida. Lo cierto es que un sangriento octágono de UFC como símbolo de la política exterior de Estados Unidos es realmente adecuado.