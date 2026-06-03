Rating WWE SmackDown 29 de mayo 2026: audiencia y cifras

WWE SmackDown del 29 de mayo de 2026 registró un descenso en audiencia respecto a la semana anterior en USA Network. contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre The Miz vs. Axiom.

Las luchas presentadas fueron:

Jade Cargill venció a Alexa Bliss (**) Axiom venció a The Miz (** 1/2) Tama Tonga y Talla Tonga vencieron a Damian Priest y Royce Keys (* 1/2) Sami Zayn venció a Matt Cardona (** 1/2) Carmelo Hayes vs. Ricky Saints: doble conteo fuera (**) Chelsea Green venció a Mia Jax (** 1/2)

► Audiencia WWE SmackDown 29 de mayo 2026

El show de WWE SmackDown en USA Network atrajo 1.096.000 espectadores, lo cual está por encima de los 1.258.000 de la semana anterior.

El programa de esa semana destacó por emitirse a una hora más temprana de lo habitual, a las 14:00 (hora del este de EE. UU.), en Netflix a nivel internacional, y por emitirse con retraso en Estados Unidos debido a su transmisión en directo desde Italia.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,23, un descenso con respecto al 0,29 de la semana pasada.

En comparación, con el episodio emitido el 30 de mayo del año 2025 alcanzó 1.383.000 espectadores, con un rating de 0,34 en USA Network mientras que en 31 de mayo del año 2024 superó los 2.310 millones en FOX.

El episodio de SmackDown continúa con su tendencia irregular en audiencia y rating en 2026.