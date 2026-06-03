Previo TNA Thursday Night iMPACT! 4 de junio 2026 | The Hardys vs. The Righteous vs.

TNA iMPACT! se presentará este jueves en el CoBank Arena at National Western Center en Denver, Colorado, coliseo con capacidad para 5,000 aficionados.

► La semana pasada en TNA Wrestling

Las luchas presentadas fueron:

CHAMPIONS CHALLENGE: KC Navarro, Leon Slater, Eric Young, Elijah y Frankie Kazarian derrotaron a Mustafa Ali, Mike Santana, Cedric Alexander, Brian Myers y Bear Bronson (*** 1/2) Tessa Blanchard derrotó a Harley Hudson (*** 1/2) Stacks derrotó a Santino Marella (* 1/2) Fabian Aichner derrotó por DQ a Eddie Edwards (*** 1/4) KNOCKOUTS CHAMPIONS CHALLENGE: Xia Brookside, Elayna Black y Mara Sadè derrotaron a Léi Yǐng Lee, Heather By Elegance y M By Elegance (*** 1/4)

► Este jueves en TNA Wrestling

Meses de tensión, alianzas incómodas y traiciones han desembocado en un escenario tan extraño como peligroso: el Wicked Garden Match. Matt y Jeff Hardy conocen mejor que nadie cómo sobrevivir en el caos, pero Vincent y Dutch han dejado claro que este combate está diseñado para llevar a sus rivales a un terreno donde la cordura tiene poco valor. La rivalidad ha evolucionado desde el respeto mutuo hasta una guerra psicológica marcada por la oscuridad del universo de The Righteous.

Los Hardys llegan con la experiencia de incontables combates extremos, mientras que The Righteous aseguran sentirse como en casa dentro de esta siniestra estipulación. La incógnita principal es qué reglas ocultas tendrá realmente el Wicked Garden y hasta dónde estarán dispuestos a llegar ambos equipos para conseguir la victoria. Todo apunta a que será el combate más caótico y violento de la noche.

Lo que comenzó como un conflicto familiar se ha convertido en una auténtica guerra. Santino Marella atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera al tener que enfrentarse a su propia hija, Arianna Grace, quien ha elegido ponerse del lado de Stacks. Las humillaciones y ataques de las últimas semanas han llevado al Director de Autoridad de TNA al límite, obligándolo a regresar a la acción acompañado por Indi Hartwell.

Indi buscará equilibrar la balanza frente a una Arianna cada vez más despiadada, mientras Stacks intentará aprovechar cualquier oportunidad para volver a ridiculizar a su suegro. Más allá de la victoria o la derrota, el verdadero interés del combate estará en la relación rota entre padre e hija y en si todavía queda alguna posibilidad de reconciliación.