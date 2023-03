Dominik Mysterio y Rhea Ripley ¿Nueva pareja?

WWE siempre ha presentado a los fans historias apasionantes, y la que presenta a Dominik Mysterio, el hijo del legendario luchador Rey Mysterio, está yendo muy pero que muy bien. Haciendo su primera aparición en pantalla en agosto de 2005, Dominik, entonces de 8 años, se vio involucrado en la disputa más emocional de WWE hasta el momento y es que Eddie Guerrero, el rival de Rey por aquel entonces, llevó las cosas al tema personal revelándose como el padre biológico de Dominik y señaló con el dedo a Rey por mantener la información oculta. Pero el Dominik de entonces está muy lejos de la persona que es a día de hoy en The Judgment Day junto a Finn Bálor, Damian Priest y Rhea Ripley. WWE ofrece un nuevo rol a Undertaker

John Cena no eligió a Austin Theory para WrestleMania 39

Todos los desbloqueares del Showcase WWE 2K23 ► La nueva familia de Dominik Mysterio

El tiempo ha pasado(Dominik Mysterio ya ha cumplido tres años como luchador en la compañía) y 18 años después la historia sigue siendo relevante, especialmente ahora que Dominik elige salir de la sombra de su padre y encontrar una nueva familia en The Judgment Day. En una entrevista a Hindustantimes Dominik Mysterio dijo:

“Hombre, toda esta experiencia ha sido una bendición, especialmente poder comenzar mi carrera con mi padre y luego volverme contra él y unirme a The Judgment Day, y todo lo que ellos han hecho por mi carrera. Estoy extremadamente agradecido por tener una nueva familia“.

Desde que se volviera contra su padre y se alineara con The Judgement Day en Clash at the Castle en septiembre del año pasado, Dominik ha tenido varios encontronazos con su padre aunque en ninguna de las ocasiones ha terminado bien. Dom Mysterio ha puesto a prueba la paciencia de su padre con una serie de ataques en el cuadrilátero y fuera de él, como las varias veces que fue a la casa familiar en Navidades y San Valentín, faltando al respeto a su legado y cuestionando su presentación al Salón de la Fama de WWE en dos semanas. Llevó la disputa un paso más allá en el último episodio de Monday Night Raw, donde desafió a su padre a una lucha de uno a uno en WrestleMania 39, siendo rechazado por Rey.

“No sé si va a haber una gran lucha en WrestleMania entre mi padre y yo, principalmente porque no lo veo poniéndome las manos encima. Creo que he demostrado que he llegado al punto de estar dispuesto a tomar medidas y causarle daño, pero no lo veo respondiendo o devolviendo el golpe a corto plazo. Por lo tanto, las tensiones están aumentando, pero no sé si vamos a ver esa lucha en WrestleMania porque no le veo tratando de golpearme“.

► Dominik Mysterio juega con la idea de hacer pareja con Rhea Ripley en una lucha

Si bien las tensiones entre los dos, como se ve en la televisión, han llegado a un punto de ebullición, el personaje de Dominik ha subido como la espuma desde su asociación con The Judgement Day, especialmente con la ganadora del Royal Rumble femenil de 2023, Rhea Ripley. Los dos han sido un éxito entre los fans en las redes sociales y Dominik está de acuerdo en disfrutarlo con todo.

“Oh, Rhea es la mejor. Nuestra relación en la televisión se está haciendo cada vez más fuerte, especialmente con el The Judgment Day y sí, ella va a ir a WrestleMania y ganar el Campeonato Femenino de SmackDown y vamos a seguir con nuestras normas allá donde vayamos”

Dominik también expresó su deseo de dirigir un equipo mixto con Rhea Ripley diciendo:

“Sí, eso sería increíble. Sabes, creo que a Priest y a mí nos robaron la oportunidad de los títulos de Raw pero creo que va a haber oportunidades en el futuro, ya sea con Priest o con Finn. Me gustaría que existieran losCampeonatos Mixtos de Parejas, y diablos, ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer que Rhea Ripley y yo fuéramos los primeros campeones?”