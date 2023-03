Cualquiera que lo vea en la actualidad brillando como rudo y liderando el Judgment Day diría que lleva mucho más tiempo trabajando como Superestrella pero la verdad es que Dominik Mysterio solo lleva tres años en la compañía, tres años en la lucha libre profesional. Con muchas ganas de ver cómo continúa evolucionando el joven luchador, nos detenemos en la reflexión que hizo sobre su vida luchística hasta ahora en su reciente entrevista en Cheap Heat with Peter Rosenberg.

> Los tres años de Dominik Mysterio en la WWE

“Sí, honestamente fue súper, súper surrealista. Porque pude experimentar esa multitud loca de Survivor Series en 2019 con mi padre contra Brock. Golpeo a Brock con el 619, el Frog Splash, y puedo escuchar a la multitud, ¿sabes? Puedes sentirlo. Y luego desaparezco por un rato, vuelvo y no hay multitud. Hay pantallas y es como, obtienes este tipo de sonido virtual. Y para mí casi se sentía, no como lo mismo, sino como si hubiera olvidado cómo fue esa primera vez. Debido a que fue tan breve, había olvidado cómo era eso. Entonces, una vez que comencé a hacer todas estas cosas en el PC durante la pandemia sin multitud, estaba emocionado. Estaba emocionado de estar allí de cualquier manera, ¿sabes? Estaba emocionado de finalmente poder mostrar lo que puedo hacer, y simplemente comenzar mi viaje de lucha libre.

“Pero luego llega julio de 2021, y es como si estuviera debutando nuevamente con la multitud por primera vez. Y estoy junto a Edge y mi papá contra Roman y los Usos. Yo estaba como: ‘¡Amigo!’.No puedes pedir algo mejor, como, me siento tan bendecido y tan afortunado de poder estar en la posición en la que estoy. Porque eso es una locura. Debuté en 2020 en SummerSlam contra Seth Rollins. Para luego volver a debutar frente a una multitud en vivo y acompañar a Edge y Rey, que son dos de los mejores en hacerlo, no para criticarlos por lo que le han hecho a mi familia Judgement Day. Pero contra Roman y The Usos, que son los mejores o la creme de la creme en este momento… es una locura mirar hacia atrás y ver lo que he hecho en estos, ni siquiera tres años de mi carrera.

“Todavía estoy verde, amigo. No me gusta, todavía no sé lo que estoy haciendo la mitad del tiempo. Solo tengo que esperar que lo esté haciendo de la manera correcta, ¿sabes? Pero ese salto de rana [sobre Lesnar] fue la primera vez que saltaba desde las cuerdas superiores. Esa fue la primera vez que probé un salto de rana en algún momento. Porque como todo mi entrenamiento había sido muy básico, cosas así. Entonces, cuando me preguntaron si podía, dije: ‘Sí, claro’. Nunca dije: ‘No, no podía’ o ‘No, nunca he probado esto’. Solo dije: ‘ Sí, lo haré’, y espero que haya funcionado“.

¿Qué te parece la carrera hasta ahora de Dominik Mysterio en la WWE?