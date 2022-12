Dominik Mysterio fue arrestado en Nochebuena

El 14 de octubre pasado, Rey Mysterio solicitó un canje a WWE SmackDown para alejarse de su hijo ya que no quería tener que pelear con él. Sin embargo esto no le ayudó en mucho, ya que durante el día de acción de gracias, Dominik Mysterio lo visitó junto a Rhea Ripley y le arruinaron la celebración, ya que incluso los miembros de The Judgment Day le atacaron la pierna lastimada.

► Dominik Mysterio y Rhea Ripley quisieron arruinarle la celebración de navidad a Rey Mysterio

Llegó otro día festivo, y tuvimos otra aparición no deseada de Dominik Mysterio y Rhea Ripley cuando llegaron la casa de los padres de Rey Mysterio en Nochebuena. Rey y Angie Mysterio no estaban muy complacidos por la visita y el primero le pidió a su hijo que saliera; sin embargo, llegaron a los empujones y Angie intentó abofetear a su hijo, pero Rhea la detuvo inicialmente antes de recibir la cachetada con la otra mano de la esposa de Rey.

La discusión continuó y en algún momento, llamaron a la policía, que apareció cuando Dominik retuvo a Rhea, quien estaba furiosa. Dos oficiales se acercaron y hablaron con los involucrados antes de esposar a Dominik, quien le pedía a Rhea Ripley que lo ayude y llamara a Damian Priest. La ex Campeona RAW quedó muy frustrada por la situación, la cual fue publicada por WWE en su cuenta de Twitter.

Minutos después de lo sucedido, Rhea Ripley también recurrió a sus redes sociales para indicar que la navidad se ha cancelado. En un nuevo mensaje quiso hacer tendencia el hashtag #FreeDom, para pedir la liberación de su compañero.

«Se canceló la navidad»

«#LiberenADom»