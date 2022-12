Reby Hardy recuerda el regreso de los Hardy Boyz a WWE

La siempre polémica Reby Hardy, esposa de Matt Hardy, concedió recientemente una entrevista a T.J. Stephens de Pro Wrestling Mania, y allí habló sobre muchos temas. El más importante, fue recordar cómo lograron mantener en secreto el regreso de Matt y Jeff Hardy a WWE en 2017.

Ese año, los fans enloquecieron cuando aparecieron en WrestleMania 33 y ganaron una lucha de escaleras para convertirse una vez más en Campeones de Parejas WWE. Aunque hay que aclarar que sí hubo muchos rumores y reportes de prensa en ese entonces con respecto al regreso del afamado grupo. Estas fueron sus palabras, siempre desde su versión de los hechos:

«Nadie en el edificio lo sabía, hermano. Literalmente, nos colaron en la arena vistiendo unas sudadaderas con capucha, parecíamos turistas con esos hoodies y nos llevaron a la parte de atrás de la arena, y estábamos literalmente corriendo, agachándonos, escondiéndonos.

«Nadie lo sabía. Nadie sabía que tenía a todos mis amigos preguntándole: ‘Oye, ¿vas a estar en el show? ¿En dónde estás?’ Cuando aterrizamos en Orlando, Florida, nos tomamos una foto y dijimos: ‘Vamos a publicarla después del Meet & Greet y el show con ROH’. Y así lo hicimos.

«Pusimos: ‘¡Los veremos luego! ¡Diviértanse!’ Con eso, mucha gente pensó que estábamos volando y que no íbamos a estar en WrestleMania. Y bueno, hicimos como una especie de operación de Misión Imposible aquí.

«Y lo logramos, porque todo el mundo quería la primicia, todos querían jugar a ser el tipo cool que tiene la inteligencia y la información privilegiada, lo cual me vuelve jodidamente loca. ¡Solo disfruta el show! ¿Por qué lo arruinas para ti y para otras personas? Por eso sabíamos que teníamos que tener cuidado con eso. Y lo hicimos. Lo logramos. Tuvimos éxito en mantener el secreto».

Reby también habló acerca de su si esposo està feliz o no en AEW, en donde en los últimos meses no ha tenido ni muchas historias ni muchos combates:

«Bueno, ya sabes… No quiero hablar por él. Pero, está feliz. Es feliz allí en AEW. Y, bueno, no es tan feliz como podría ser, pero está feliz. Ya sabes, hay algunas circusntancias que están fuera de su control. Pero, lo está haciendo lo mejor posible y está feliz. Está muy felliz allí y está agradecido de estar allí».

Finalmente, quien fuera también conocida como Reby Sky, reveló si está planeando volver a luchar, o así sea a ser manager de Matt en All Elite Wrestling:

«Bueno… Esto es una locura… Hace solamente un par de semanas, justo después del Día de Acción de Gracias, hice un show. Y esa fue, literalmente, la primera vez que estuve en un ring públicamente en más de cinco años. Matt Hardy contra Jeff Jarrett.

«Yo estaba como manager de Matt. Y hubo algunas conversaciones acerca de poder tener una lucha intergénero con su chica [Karen Jarrett] en contra de Matt y yo, pero yo no quise volverme tan loca. Dije que no me volvería a poner tan loca como para subir al ring nuevamente, pero… Nunca digas nunca.

«Siento que mi lugar en la lucha libre es más tras bambalinas. En este punto, ya he producido viñetas y videos para WWE y para TNA y un montón de cosas y material que se usaron para el debut de Matt en AEW. Así que, siento que mucha gente no se da cuenta de que yo estuvo trabajando detrás de esas cosas que vieron.

«Era mi producción, era mi realización cinematográfica, eran mis ideas. Ahí es en donde creo que ahora me desempeño mucho mejor dentro del mundo de la lucha libre. Eso me tiene bastante ocupada, así como también he dedicado mucho tiempo a escribir y producir canciones para que luchadores las usen como temas de entrada al ring.

«Y tengo cuatro niños. Los educo a los cuatro en casa. Están sucediendo muchas cosas. Y la lucha libre… Bueno, ¡ya estoy vieja, gorda y fea!»