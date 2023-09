Billy Gunn se unió a The Acclaimed en 2022, cuando trataba mejor a Max Caster y Anthony Bowens que a sus propios hijos, Austin y Colten Gunn. De forma inesperada, formaron una gran alianza que actualmente los tiene como Campeones Mundiales de Tríos AEW. Ahora, ¿está disfrutando tanto como parece? De ello habla en Busted Open Radio.

► Billy Gunn, disfrutando con The Acclaimed

«Creo que toda la emoción se creó cuando todos nos reunimos. No fue algo en lo que simplemente me metiera de lleno. Mi disfrute ahora, he tenido una carrera asombrosa, no tengo quejas ni nada, es simplemente verlos a ellos. Puedo sentarme en el ring o al lado y solo observar cuán emocionados se ponen o cuánto se divierten. Básicamente, soy un jugador-entrenador en el lateral. No es que necesite entrenarlos tanto, pero es divertido para mí. Esa es mi diversión. Desde hacer cosas con mis hijos hasta hacer cosas con… mis hijos. Mi esposa y yo tenemos esta cosa, sus hijos son mis hijos de verdad y mis hijos son mis hijos. Es solo divertirse.

«Durante el show, ves tanta lucha libre y tantas cosas que no puedes seguir. Sabes que cuando escuchas su música, el lugar enloquece, y es porque saben que están a punto de interactuar, que se van a divertir y van a vernos hacer nuestra cosa, y todos pueden participar. Esa es la belleza de la lucha libre. Si captas ese nicho, y he tenido un par de ellos, siendo como soy, la peor pesadilla de los padres, es tan electrizante, y la gente realmente conecta emocionalmente con lo que hacemos. Pueden interactuar, y cuando puedes interactuar con las estrellas, ¿qué mejor que eso?».