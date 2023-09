«Everyone Loves The Acclaimed», más que un lema

Anthony Bowens analiza el éxito que está teniendo The Acclaimed entre los fanáticos de AEW en un reciente artículo que escribió para The Players’ Tribune haciendo referencia a su famoso lema «Everyone Loves The Acclaimed», asegurando que es más que eso. La verdad es que nadie hubiera esperado que ambos se convirtieran en el fenómeno que son.

One year ago, THE ACCLAIMED became the NEW AEW Tag Team Champions #AEWGrandSlam pic.twitter.com/rZrk5RoG97 — AIR (@AEWGold) September 20, 2023

► Todo el mundo ama a The Acclaimed

«Lo que ustedes nos han permitido a Max, Billy y a mí ser parte de The Acclaimed… este viaje en el que nos han acompañado durante el último año… significa todo para mí. Es curioso, porque cuando The Acclaimed comenzó, éramos odiados a niveles insanos. No solo como villanos en la lucha libre. Estoy hablando de multitudes de personas en las menciones de Twitter de AEW cuando teníamos un segmento, rogando que nos quitaran de la televisión. Pero seguimos adelante. Es un buen ejemplo, sinceramente, de cómo me he sentido cómodo en mi propia piel. Si hubiera visto algunos de esos tweets al comienzo de mi carrera, me habría desanimado mucho. Pero ahora tengo una mejor comprensión de quién soy como persona y de quiénes Max y yo estábamos tratando de ser como artistas. Así que me sumergí en ello. Estaba pensando un día: estamos interpretando a unos idiotas delirantes. ¿Qué pensarían estos tipos sobre todo el odio que reciben? Oh, cierto: se sentirían halagados. Y pensarían que significa que todos los aman en secreto. Unos minutos después, teníamos nuestra frase característica: ‘Todos aman a The Acclaimed'».

«La ironía de nuestra frase característica, por supuesto, es que al final no había ironía en absoluto. Una vez que terminó la era del COVID y volvimos a luchar frente a audiencias en vivo, comenzamos a recibir estas reacciones increíbles. Fue como si de alguna manera fuera gradual y repentino: la gente pasó de odiarnos, a ‘odiarnos’, a respetarnos, a amarnos. Las rimas de Max se volvieron importantes. El ‘scissoring’ se volvió popular. Encontramos a nuestro tercer miembro con Daddy Ass. Perdimos de manera desgarradora en Chicago, pero robamos el espectáculo. Luego ganamos la revancha (¡y los cinturones!) en Nueva York. A partir de ahí, estábamos en marcha. Un año después, como campeones tríos de AEW, todavía lo estamos«.

«Cuando grito AHORA TODOS AMAN A THE ACCLAIMED, lo que más me enorgullece no es la parte de ‘AMAN’, sino la parte de ‘TODOS’. Es cómo cada noche que hacemos esto, salimos allí, somos extravagantes, desenfrenados y absolutamente ridículos, nos divertimos al máximo, y TODOS están invitados. Todos. Eso es lo que realmente significa The Acclaimed para mí al final del día. Así que quería escribir algunas palabras y decir eso. Gracias por darnos una oportunidad / quedarse con nosotros durante la pandemia / enloquecer con las rimas de Max / hacer ‘scissoring’ hasta que sangraran los dedos / cantar ‘¡OHHHHHH SCISSOR ME DADDYYYY!’ / comprar dedos de espuma / odiar tanto a los hijos de Billy que decidió que preferiría pasar tiempo con nosotros. Gracias por permitir que un joven negro y queer de Nueva Jersey viva su sueño en la lucha libre. Gracias por venir a esta fiesta tal como eres. Estamos felices de que estés aquí».