A sus 66 años, estando retirado, Daniel Day-Lewis es considerado uno de los mejores actores de todos los tiempos. Premiado en incontables ocasiones -entre ellas, tres Premios Óscar: Mi pie izquierdo, Lincoln y There Will Be Blood- y aclamado por crítica y público durante toda su carrera, fue visto por última vez en una película en Phantom Thread, estrenada en 2017; en ella da vida a Reynolds Woodcock, un famoso modisto que, junto a su hermana Cyril, está a la cabeza de la moda británica en el Londres de la posguerra en 1950. Un día, conoce a Alma, una joven de fuertes convicciones que se convierte en su musa y su amante.

► Billy Gunn se parece a Daniel Day-Lewis

Hasta la fecha, el intérprete nada tiene que ver con la lucha libre profesional, sin embargo, hoy lo traemos a SUPERLUCHAS porque Road Dogg lo ha comparado con Billy Gunn en un gran elogio que el Vicepresidente Ejecutivo de Eventos en Vivo de WWE dedicó al trabajo de su gran amigo -y gran compañero en The New Age Outlaws y D-Generation X, facción con la que ambos entraron al WWE Hall of Fame– como luchador de AEW atendiendo a su reciente historia en la que fingió estar retirado para volver y destronar junto a The Acclaimed a la House of Black como Campeones Mundiales de Tríos.

«Bueno, mira, él es un auténtico maestro en el ring. Nos engañó a todos. Es un actor muy meticuloso. Creo que está justo al lado de Daniel Day-Lewis en cuanto a la actuación metódica y hasta dónde está dispuesto a llevar el secreto, con su falso retiro. Se quitó las botas en el ring. Eso demuestra su compromiso con el papel, con el personaje. Luego regresó, se las volvió a poner y ganó títulos con las mismas botas. Es un trabajador incansable».