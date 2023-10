Directivos de WWE impresionados con Ivar y Kofi Kingston

Como lo hemos visto en los últimos meses, The New Day ha venido teniendo una rivalidad con The Viking Raiders y se ha transformado en una rivalidad individual entre Ivar y Kofi Kingston, debido a que Erik sufrió una lesión y tuvo que ser sometido a cirugía.

Triple H decidió que la rivalidad continuara a nivel individual, en lugar de tener a Ivar fuera de cámaras y esperando el regreso de Erik, lo cual sin duda alguna hubiera enfriado la historia y hasta se hubiera corrido el riesgo de cancelar la misma.

► Ivar y Kofi Kingston son felicitados por los directivos de WWE

Ahora, según ha reportado Sean Ross Sapp de Fightful Select, las luchas que han venido dando Ivar y Kingston han hecho que los directivos de la empresa se sientan contentos y han recibido buenos comentarios por sus actuaciones tras bambalinas.. Este fue el reporte:

«Según fuentes de Fightful Select, tanto Kofi Kingston como Ivar han recibido altas calificaciones y buenos comentarios por sus recientes combates en Raw. Su primer encuentro surgió debido a la lesión de Erik.

«Originalmente, Viking Raiders y New Day tenían programada una larga lucha a dos de tres caídas. En lugar de cancelarla cuando Erik resultó lesionado, simplemente hicieron que Ivar y Kofi Kingston lucharan durante el tiempo previsto.

«El combate recibió muchos elogios. Un productor señaló que Ivar no había tenido un combate individual en la televisión de WWE en casi cinco años que durara más de diez minutos, y afirmó que no solo no perdió ritmo, sino que impresionó a muchos en backstage».

Por otra parte, Fightful Select reporta también que Ivar había tenido muy pocas luchas en su carrera a nivel individual y no estaba tan acostumbrado a estos combates, menos a que fueran de larga duración, pero ha dado luchas de más de 10 minutos como la que dio el 9 de octubre en Raw, cuando venció en una lucha con reglas vikingas a Kingston, y luchas largas como la del 2 de octubre, cuando cayó frente a Xavier Woods, combates que también han recibido buenos comentarios tanto de los aficionados en redes sociales como de los directivos de la empresa.

También se reportó que estas buenas actuaciones de Ivar han hecho a los directivos de WWE tener «la mente abierta» en torno a la posibilidad de utilizar a Ivar como un luchador en solitario a futuro, pero la idea es muy prematura como para decir si se separaría de Erik y de Valhalla, los Viking Raiders. Ya veremos qué le espera en el futuro a Ivar en WWE.