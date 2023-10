La salida de Bryan Danielson de WWE en realidad no tuvo nada que ver con la compañía sino con el deseo del luchador de abrirse puertas que de quedarse siempre permanecerían cerradas. Kenny Omega, Kazuchika Okada o Zack Sabre Jr. son algunas de ellas, algunos de los oponentes que quería tener y que nunca hubiera podido de seguir siendo una Superestrella, pues, de la misma manera, estos no tienen ningún interés en serlo, al menos con «s» mayúscula. De esto estuvo hablando The American Dragon en Sports Nightly.

► Por eso Bryan Danielson se unió a AEW

«Así que, quiero decir, las personas más importantes, mis personas favoritas con las que realmente he tenido la oportunidad de luchar desde que llegué aquí… No quiero decir que estas sean mis favoritas, pero la lista que tenía cuando me fui y vine aquí incluía a personas como Kenny Omega, Hangman Adam Page, Okada. Quería luchar contra Zack Sabre Jr., y algunas de esas personas estaban en AEW y otras no, pero pensé que tendría una mejor oportunidad de luchar contra ellas viniendo a AEW. Y obtienes algunas sorpresas, como poder luchar contra Daniel García, luchar contra MJF durante una hora, ¿verdad? Así que algunas de estas cosas son realmente geniales.

Algunas de las cosas que también han sido realmente geniales y divertidas en este período en AEW son algunas de las sorpresas. Como William Regal viniendo a AEW y formando parte del Blackpool Combat Club. Hubo un momento en el que no sabía si lo volvería a ver, y luego lo vi todas las semanas y conducíamos juntos, llegábamos temprano y ayudábamos a entrenar a la gente juntos y ese tipo de cosas. Cuando se fue, fue triste para mí personalmente, pero estuve agradecido de haber pasado ese tiempo con él, ¿verdad? Claudio Castagnoli vino y he estado muy agradecido de poder pasar ese tiempo con él. Honestamente, el BCC es como una familia cercana. Amo a Moxley. Amo a Yuta, ¿verdad? Poder pasar tiempo con ellos ha sido una verdadera bendición para mi vida, ¿sabes? Simplemente afianzar amistades que con suerte serán para el resto de mi vida».