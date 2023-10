A lo largo de la historia, ha habido muchas historias que se han compartido, en donde se ha dejado ver la gran generosidad y el gran corazón que tiene Dwayne Johnson, quien no solo es uno de los mejores luchadores de WWE, sino que es uno de los más reconocidos y mejores actores del cine, llegando a ser catalogado por varios años como el actor que más dinero recibe anualmente por trabajar en distintas películas de Hollywood.

Su presencia tanto en el ring, como fuera de él, es realmente legendaria. Y recientemente, se compartió otra historia mostrando la bondad de The Rock. Hace un par de días, un ex miembro de la Armada de los Estados Unidos, reveló en su canal de YouTube que estuvo hospitalizado y en medio de todo este proceso, fue estafado con un falso autógrafo de The Rock.

► The Rock sorprende a fan que fue estafado con su autógrafo

La Roca respondió por X y le dijo a este ex Navy que le iba a regalar su autógrafo real y varios detallitos más. Y cumplió.

El hombre compartió otro video en YouTube en donde se le vio muy emocionado, porque el Brahma Bull le envió un cuadro en donde aparece su logo del toro con cuernos grandes y su firma real.

Pero no solo eso, le envió una bolsa personalizada con la marca de The Rock y dentro de ella venían una buena cantidad de camisetas, pantalones sudaderas, un par de zapatillas de gran valor y un Campeonato WWE personalizado con la imagen de The Rock, que traía consigo una emotiva carta escrita a mano por el mismísimo The Rock.

Sin duda alguna, un gran acto de humildad y nobleza de parte de The Rock. A continuación pueden ver el video en donde este ex Navy abre los regalos que le fueron enviados: