Entre AEW y la escena indie: Eric Bischoff, crítico

Iniciamos con una aclaración: Eric Bischoff no se refiere concretamente a AEW. No obstante, esta es la segunda empresa de lucha libre profesional más grande de Estados Unidos y permite que su talento trabaje en la escena independiente, como es el caso de Jon Moxley, por lo que es un ejemplo ideal para lo que The King of Controversy apunta en Strictly Business.

► Entre AEW y la escena indie

«No lo haría. ¿Dónde está el beneficio, aparte del talento y el promotor independiente? ¿Dónde está el beneficio? ¿Dónde está el riesgo? Supongo que podrías profundizar lo suficiente y esforzarte lo suficiente si quisieras justificar tu posición, podrías encontrar un beneficio, tal vez porque estás apoyando la escena independiente o construyendo una base de seguidores con el público independiente. No es un mal argumento, pero el valor de ese argumento es mínimo. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo es que alguien resulte herido en la escena independiente y se lo lleve fuera de tu plantel. Creo que eso probablemente ha sucedido en el pasado. Simplemente no veo un escenario en el que los beneficios superen los riesgos.»

Esto también ocurre con IMPACT o ROH, si hablamos de compañías estadounidenses, incluso también de WWE ocasionalmente, recordemos cuando algunas Superestrellas luchaban en EVOLVE. Obviamente, las grandes organizaciones no tienen mucho que ganar con estos acuerdos pero son buenos tanto para las promociones menores como para los luchadores y también los fanáticos.

¿Qué tan interesante sería que Seth Rollins volviera a ser indie eventualmente? ¿O que Roman Reigns estuviera luchando en PWG? Al final, dejando a un lado puntos de vista motivados por cuestiones negativas, lo mejor para los fanáticos es que todas las puertas estuvieran abiertas. Lamentablemente, eso no es lo que ocurre en la actualidad y probablemente nunca ocurra en el futuro.

KENTA vs. Tyler Black/Seth Rollins highlights – ROH (6.27.2009)pic.twitter.com/jGjEq5HoOs — headskull (@awesomePuro) October 21, 2023