Arabia Saudita podrá presumir de haber albergado un acontecimiento histórico en el devenir de WWE. Esa era la idea con tantos millones de por medio, ¿no? Cuando McMahonlandia recale allí el próximo 27 de mayo para Night Of Champions, uno de sus principales combates decidirá la coronación del nuevo Campeón Mundial de Peso Completo, oro que por ahora no sabemos si oficialmente continuará el linaje de su predecesor.

Triple H, primer monarca de aquella correa en 2002, fue el simbólico maestro de ceremonias este lunes, desvelando una nueva versión del clásico «Big Gold Belt». Y vía Justin Barrasso, supimos que «The Game» estuvo detrás de tal movimiento creativo.

Por medio de su Wrestling Observer Newsletter semanal, hoy Dave Meltzer ha compartido algunos pormenores de la creación del comentado World Heavyweight Championship 2.0. Concretamente, la fecha en la que WWE ya concibió introducirlo como alternativa al Campeonato Universal Indiscutible que porta Roman Reigns.

Y han esperado un año, coincidiendo con el nuevo WWE Draft, que arranca esta noche en Friday Night SmackDown. Según los reportes, Reigns permanecerá en SmackDown, por lo que el Campeonato Mundial de Peso Completo 2.0 será el cetro varonil nº. 1 de Raw.

