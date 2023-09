La desconfianza de Tyler Breeze en Breezango en WWE

Breezango tuvieron considerable éxito en WWE, en especial en el apartado de la popularidad, en cuanto a títulos únicamente fueron Campeones de Parejas en NXT, pero no se diría que tuvieran una mala carrera juntos Tyler Breeze y Fandango, quienes ahora son conocidos como Breeze y Dirty Dango, y forman la pareja Dirty Breeze.

No obstante, serían mucho mejor recordados de haber sido monarcas en el main roster. Por otro lado, el Prince Pretty no cree que lo hubieran conseguido, según expone en su reciente aparición en Unscriptify. Una de sus oportunidades fue contra The Usos por el Campeonato de Parejas SmackDown en Backlash 2017.

► La desconfianza de Tyler Breeze

«No creo que eso hubiera sucedido. No creo que alguna vez hubiera ocurrido en Raw o SmackDown. Hubo un momento en el que nos volvimos muy populares como equipo de luchadores babyface y estaban realmente respaldando lo que estábamos haciendo. Les encantaban los ‘Fashion Files’, realmente les gustaba lo que estábamos haciendo, y se preocupaban por nosotros hasta el punto en el que hicimos algunas promos en el ring con New Day, y estábamos a la par con ellos. No éramos esos tipos aleatorios por los que nadie sentía interés.

«Estábamos justo ahí, en un punto en el que podrían haber hecho algo importante con nosotros. Hubo una o dos veces en las que iban a darnos la oportunidad de ser los contendientes número uno o algo similar, y fue la única vez en la que pensé: ‘Hombre, creo que dejaron pasar la oportunidad cuando estábamos tan populares en ese momento’. Simplemente no sé si alguna vez habrían permitido que eso sucediera. Habría sido lo que habría sido, y luego seguiríamos adelante. Ir a NXT fue la decisión correcta«.