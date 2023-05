Trinity acaba de realizar su debut en el ring de IMPACT venciendo a KiLynn King en un mano a mano realmente bueno que resultó bien para las dos pues ambas lucieron de maravilla en cada uno de los once minutos que duraron las hostilidades. Está siendo una declaración de intenciones los primeros pasos de la ex WWE en la zona de impacto pues además ya se ha confirmado que se verá las caras con Gisele Shaw en Under Siege y que tenido un cara a cara con Jordynne Grace y la Campeona Mundial Knockouts, Deonna Purrazzo.

Dicho esto, vamos ahora con los pensamientos de la monarca sobre su nueva compañera de vestidor de acuerdo a sus recientes comentarios en Straight Talk Wrestling:

“Estoy 100% de acuerdo [con que tomó la decisión correcta y que eleva la división, lo cual comentó Jordynne Grace]. Si me preguntas quién es la luchadora con la que batallaría para siempre, 100%, sin duda es Jordynne Grace. Pero sí, la llegada de Trinity realmente aumenta nuestra mezcla de mujeres y nos eleva a todas, absolutamente. Le dije a Trinity la semana pasada en el ring que sé como se siente y realmente lo sé. Eso fue genuino. Da miedo salir y, yo misma antes de IMPACT, no sabía si quería luchar más, no sabía si esto era para mí, o tenía una pasión por esto.

“Realmente siento que ella eligió el lugar correcto al venir a IMPACT Wrestling porque aquí no hay bien y mal. Estás aquí obteniendo oportunidades y haciendo historia y siendo quien quieres ser. Estoy muy emocionada de que Trinity vea en quién elige convertirse y cómo eleva nuestra división, y eventualmente, si nos encontramos en el camino, ya sea para luchar por el Campeonato Mundial Knockouts o no, cómo ella a su vez me va a elevar porque lo hará, sin duda”.

ICYMI: @TheTrinity_Fatu is on fire after her debut win, but @GiseleShaw08 is looking to make a statement on May 26 at #UnderSiege!

Get tickets and be there LIVE: https://t.co/JApLudB4MR pic.twitter.com/clypmEivix

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) May 19, 2023