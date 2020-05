Esta sería la defensa del título femenil de AEW en Double or Nothing 2020

Nadie duda de la calidad de Riho, pero situarla como primera monarca de AEW fue una decisión errónea por parte de los Élite, debido a su escasa popularidad entre el público casual. Un reinado que poco bien hizo en cuanto a conceder mayor exposición a la división de gladiadoras de la novel empresa, debido igualmente a la nula capacidad de la nipona para las promos en inglés. Por fortuna, parece que Nyla Rose mejorará el estatus de este panorama femenil, quien pondrá dicho cetro sobre la mesa el próximo día 23 en Double or Nothing 2020.

Dave Meltzer reporta bajo el más reciente boletín del Wrestling Observer que el siguiente PPV de All Elite Wrestling contará con una defensa de "The Native Beast". Y su rival saldrá de la ganadora de un Fatal 4-Way programado para el miércoles, si bien la empresa no apuntó tal estipulación.

► Tres luchas titulares previstas para AEW Double or Nothing 2020

Sin la implicación de "Hangman" Page, que sigue en confinamiento voluntario, el Campeonato Mundial de Parejas AEW quedará fuera de Double or Nothing 2020. Pero a cambio, se sumará el Campeonato TNT, con la final de su torneo entre Cody Rhodes y Lance Archer.

Por otra parte, quizás veamos un Chris Jericho vs. Matt Hardy y un par de choques de duplas para compensar dicha ausencia del título que portan Kenny Omega y Page.

CAMPEONATO MUNDIAL AEW

Jon Moxley (c) vs. Brodie Lee

FINAL POR EL CAMPEONATO TNT

Cody Rhodes vs. Lance Archer

MJF vs. Jungle Boy

CASINO LADDER MATCH POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR

(Participantes por confirmar)