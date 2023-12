«Debes ser un asesino»: Tully Blanchard a Brian Cage

Para empezar entro un momento al terreno de la opinión para apuntar que Brian Cage es un luchador que nunca ha tenido el éxito que siempre ha parecido que podía tener mientras al mismo tiempo sí. No es estelar en AEW ni ROH, por ejemplo, pero es Campeón Mundial de Tríos por segunda vez en esta segunda, y fue Campeón FTW en la primera hace un par de años. Sí que fue Campeón Mundial Impact. Pero no en otras compañías en las que trabajó o trabaja como AAA, CMLL, NJPW… Y nunca luchó en WWE. Personalmente, siempre lo he achacado a su falta de carisma y de una mayor estatura, aunque entiendo que ello también se debe a que él mismo está contento con cómo ha ido su carrera. ¿Y por qué no iba a estarlo?

► Brian Cage debe ser un asesino

Dicho esto, Tully Blanchard considera que podría manejarse de mejor manera. Sin hablar directamente de ninguna empresa, recientemente comentaba esto sobre The Machine en Wrestling Shoot Interviews:

«Brian tiene un gran potencial, pero debes hacer las cosas correctas en el momento adecuado.»

Y de la misma manera comparte qué consejo le dio al luchador:

«Probablemente este no sea el entorno adecuado para hacerlo, pero él y yo hablamos, y el consejo que le di fue: ‘Tienes que ser un asesino’. Le dije: ‘Te ves como un asesino. Necesitas ser un asesino’«.

Un consejo que no sabemos de qué manera se tomó Brian Cage pero parece de los pocos que Tully Blanchard ha podido dar en AEW -antes de abandonar la compañía a principios de 2023- pues él mismo cuenta en la misma entrevista que ni a él ni a Arn Anderson les pidieron nunca consejos, como Ric Flair apuntaba también recientemente.