Como dijo CM Punk durante su promo de regreso a WWE en Monday Night Raw, no todos lucen entusiasmados por su «Second Coming». Y todo parece encaminado hacia una rivalidad con Seth Rollins que quizás desemboque sobre WrestleMania 40.

Se dice, jocosamente, que Vince Russo estaría orgulloso de lo cocinado por Punk, Rollins y WWE, pues este pique dentro del «kayfabe» toma de base un supuesto pique real entre el «Best in the World» y «The Visionary» durante los últimos años. Aunque, ¿y si todo fuese un «work» y no hubiera nada legítimo en ello?

Sea como fuere, estaríamos ante el primer gran combate de Punk en su nueva etapa bajo los focos del Imperio McMahon. Una apuesta ganadora se mire por donde se mire, pues sin necesidad de acoplar la realidad, ya existe una interesante narrativa luchística detrás.

► Seth Rollins menta a Colt Cabana

Durante un reciente house show, Seth Rollins dio cuenta de su inquina hacia CM Punk frente al público, pero ahora, ante los micrófonos de SI Media With Jimmy Traina, profundiza en el asunto. E incluso se atreve con Colt Cabana, figura en la vida de Punk cuya mención, recordemos, detonó todo el drama entre bastidores entre «The Voice of the Voiceless» y The Elite.

«Dijo bastantes cosas malas sobre mí. Lleva años criticándome a mí a la compañía. Hablo de cosas muy malas. Me llamó un lamebotas y cosas así. No me conoces, no sabes lo que represento. Soy una persona leal y me sentí bastante insultado por muchas de las maneras en que me trató, en que trató al lugar para el que trabajaba, en que trató a los compañeros con los que he trabajado. No tengo que meterme en el asunto de Colt Cabana si quieres mirar a esa clase de cosas, está ahí. Simplemente tienes que ver cómo ha tratado a la gente».

Y al mismo tiempo, Rollins vería con buenos ojos acercar posturas por el bien del espectáculo.

«Estoy abierto a hacer las paces, si es posible. Sé que puede sonar loco, pero estoy abierto a ello. Tengo casi 38 años, y no tengo tiempo para lidiar con estas cosas. Pienso que gasta mucha energía guardarse esa negatividad, y me gustaría poner esa energía en otra cosa y convertirla en positiva. Estoy abierto a distintas formas de cómo podría darse esto. Tengo la mente bastante abierta en cosas así. Creo que habrá una manera de que funcione para todos. Dice que es el mejor del mundo, y no es el caso. Yo soy el mejor del mundo. Haré que cualquier cosa funcione, no importa lo que sea».

Los supuestos insultos a los que Rollins hace referencia seguramente sean ciertas declaraciones hechas por Punk en una de sus primeras apariciones en aquel programa, ‘WWE Backstage’.

«Quiero que mi integridad periodística esté intacta, así que este no es el show donde uno viene a detonar sus pequeñas historias. Seth tiene que dejar de tuitear y darse cuenta de que a veces es mejor callarse y que quede la duda de si eres idiota, que abrir la boca y confirmarlo».

Por las mismas fechas, Punk disparó sarcásticamente contra la aceptación de Rollins como técnico favorito del público, cuando WWE quiso posicionarlo así de forma fallida. Lo dicho, una gallina de los huevos de oro este conflicto.

Oh good lord Seth 😭😭😭pic.twitter.com/Xa4IuxwlN7 — CrispyWrestling (@CrispyWrestlin) November 27, 2023