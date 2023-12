“Ya no estoy con AEW o Ring of Honor o cualquiera de sus subsidiarias. Eso sonaba bastante legal, ¿no? Me imagino que mi carrera de lucha libre probablemente haya terminado aparte de hacer eventos de autógrafos y cosas como las que hicimos en Nashville. No sé cuántos combates de retiro, últimos combates, puede tener (Ric) Flair. No, fue un poco más complejo que eso, pero mi contrato terminó y me fui“. Así hablaba Tully Blanchard en enero de su adiós a All Elite Wrestling.

► Tully Blanchard alaba a FTR

Originalmente, el WWE Hall of Famer comenzó en AEW como consejero exclusivo de Shawn Spears pero más tarde se unió a FTR, a quienes ayudó a ganar el Campeonato Mundial de Parejas en All Out 2020. Sin embargo, Dax Harwood y Cash Wheeler lo acabaron despidiendo cuando se unieron a The Pinnacle. Más tarde, formó Tully Blanchard Enterprises, pero acabó quedando en nada. En la actualidad, está totalmente alejado de todo ello tras su salida de la empresa.

Y recientemente, en Appalachian Championship Wrestling, estuvo tratando diversos temas, como precisamente su ruptura con FTR.

«Obviamente, a alguien no le gustó lo que estaba haciendo, o la falta de acción de mi parte».

También compartió su valoración del equipo Harwood-Wheeler:

«Probablemente son el mejor equipo en este momento. Me costaría decir que son el mejor equipo de todos los tiempos, ya que Arn y yo ya ocupamos esa posición [risas]. Lso dos trabajan muy bien juntos y hacen cosas muy buenas en el ring».

Y de la misma manera opinó sobre The Young Bucks:

«Los Young Bucks son muy talentosos y probablemente se podrían comparar con FTR«.