Salieron muy enfocados The Elite este miércoles al ring de AEW Dynamite, impulsados por su primera victoria de la serie que mantienen con Death Triangle dos semanas atrás y sabedores de que necesitaban equilibrar un poco más el particular marcador.

Sin embargo, la lesión de Nick Jackson durante el choque y en última instancia, un nuevo uso del «martillito» de PAC por parte de Penta el Zero M, precisamente sobre el tobillo dañado del más joven de los Bucks hicieron sumar otra victoria al casillero de Death Triangle.

Tras la lucha, Kenny Omega quiso tomar el micro y, cual Tony Khan, decretó que el siguiente The Elite vs. Death Triangle sería sin descalificación, en pos de que él y los Bucks también puedan utilizar armas y la batalla luzca pareja.

► Una «Escalara de la Muerte» como colofón

Aunque la gran revelación tuvo lugar casi al final de Dynamite. Antes del estelar del programa, esta imagen dejó constancia de lo que les deparará a Death Triangle y The Elite si es necesario un sexto y séptimo encuentro entre ellos.

La semana que viene una nueva victoria de Death Triangle pondría fin a la serie, pues situaría el marcador en un irremontable 4-1. Pero parece absurdo vender la posibilidad de, como figura en el gráfico, un «Falls Count Anywhere» y «Escalara de la Muerte» [sic] y finalmente no llevarlos a cabo, considerando lo atractivo que especialmente luciría un combate de tercias bajo la segunda modalidad (véase, una lucha de escaleras al uso); recordemos, estipulación vista por primera vez en All Out 2019, con The Lucha Brothers y The Young Bucks de protagonistas.