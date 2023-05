El Tokyo Korakuen Hall fue el escenario para que DDT Pro Wrestling presentara la jornada conclusiva del torneo “King of DDT 2023”.

► “King of DDT 2023” Final

Dentro de los anuncios iniciales, se informó que Yuki Ueno y Yuni contra Nick Wayne y Takeshi Masada que se realizaría a principios de este mes ahora se llevará a cabo en el Yokohama Radiant Hall el 1 de julio. Finalmente Nick Wayne resolvió los problemas de visa que tenía.

En la primera semifinal, Kazusada Higuchi enfrentó a Yuki Ueno quien esperaba una revancha de su lucha por el Campeonato de Peso Abierto KO-D de diciembre pasado. Los dos luchadores se conocen muy bien, pero Higuchi avasalló a su rival tras un WR y un cabezazo. A continuación lo castigó con un Lariat y lo remató con el Brain Claw Slam.

En a segunda semifinal, Chris Brookes tuvo que pasar por Jun Akiyama. Éste lanzó Knee Strikes, Exploder Suplexes e incluso aplicó el Front Neck Lock sin éxito. Brookes recuperó terreno contrarrestando elExploder con un Cradle. Akiyama volvió al ataque, pero Brookes lo cortó con un Knee Strike propio y usó la Praying Mantis Bomb para obtener la victoria.

En choque de parejas, Tetsuya Endo hizo equipo con Kotaro Suzuki para enfrentar a sus ex compañeros de DAMNATION TA (Daisuke Sasaki y MJ Paul). Fue justamente Endo, quien se llevó el triunfo tras eliminar a Sasaki con un Sasuke Special y luego inmovilizar a Paul con un Burning Star Press.

Tras la lucha, Endo exigió saber el nombre del misterioso luchado ex WWE que lo desafiaría por el Campeonato Universal DDT. Éste resultó ser… Matt Cardona.

Para la semifinal, se puso en juego el Campeonato Extremo DDT, a través de un Piercing Death Match. El combate fue sin descalificación y con armas afiladas para que Shunma Katsumata y Hideki Okatani se castigaran entre sí. Se agregó una estipulación adicional en la que perforar la oreja de tu oponente tres veces era una forma válida de ganar el partido. Pero al final, no se aplicó ya que los dos luchadores se engraparon muchas veces las orejas. Shunma Katsumata defendió su cinturón tras rodar a Okatani sobre un montón de tachuelas y rematarlo con un Inside Cradle.

Por segundo año consecutivo, Kazusada Higuchi llegó a la gran final de “King of DDT”, en esta ocasión su rival fue Chris Brookes. Fue un reñido choque, donde Higuchi pudo evitar la Praying Mantis Bomb y usó un Brain Claw para enseguida conecta un Exploder Suplex. Eso casi resultó en un conteo de doble KO, pero ambos hombres se levantaron en la cuneta de nueve. Para la recta final, Higuchi provocó que Brookes lo golpeara con la cabeza varias veces y luego respondió con uno recio cabezazo. Pero cuando Higuchi intentó hacer el Buchikamashi, Brookes saltó sobre él y se aferró al Octopus Stretch. El movimiento derribó a Higuchi y Brookes siguió encontrando formas de torcerlo hasta que Higuchi finalmente se rindió.

De esta forma, Chris Brookes conquista esta competencia, luego de cuatro años de permanencia con DDT. Además del trofeo que enmarca su victoria, Brookes ganó el derecho a contender por el Campeonato de Peso Abierto KO-D retando a Yuji Hino en “Wrestle Peter Pan.

Los resultados completos son:

DDT “KING OF DDT 2023 FINAL!!”, 21.05.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 677 Espectadores

0. Yuki “Sexy” Iino, Danshoku “Dandy Dino y Yumehito “Fantastic” Imanari (Ganbare) vencieron a Akito, Yusuke Okada y Rukiya (6:01) por TKO (Iino castigó a Rukiya).

0. Yukio Sakaguchi, Saki Akai, Soma Takao, Yuni y Yuki Ishida derrotaron a Toru Owashi, Makoto Oishi, Antonio Honda, Kazuki Hirata y Kazuma Sumi (7:39) con a Quetzalcoatl Akai sobre Hirata.

1. King of DDT – Semifinal: Kazusada Higuchi venció a Yuki Ueno (10:57) con un Brain Claw Slam.

2. King of DDT – Semifinal: Chris Brookes derrotó a Jun Akiyama (11:20) con la Praying Mantis Bomb.

3. BURNING vs. DAMNATION T.A!: Tetsuya Endo y Kotaro Suzuki vencieron a Daisuke Sasaki y MJ Paul (11:02) vino un Burning Star Press de Endo sobre Paul.

4. Special Eight Man Tag Match: Yuji Hino, Sanshiro Takagi, HARASHIMA y Naruki Doi derrotaron a MAO, Toi Kojima, Yuya Koroku y Takeshi Masada (10:32) con un King Ghidorah Sleeper de Hino sobre Koroku.

5. DDT Extreme Title, Piercing Death Match: Shunma Katsumata (c) venció Hideki Okatani (11:02) con un Inside Cradle (1st defense).

6. King of DDT – Final: Chris Brookes derrotó a Kazusada Higuchi (24:28) con un Ground Octopus Stretch.