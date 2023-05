Matt Cardona va a DDT, luchará contra Tetsuya Endo

Finalmente se reveló el nombre del misterioso ex luchador de WWE que retará a Tetsuya Endo por el Campeonato Universal DDT en la magna función “Wrestle Peter Pan 2023”.

► Matt Cardona tendrá su debut en DDT

Esto ocurrió después de la tercera lucha de la función final del torneo “King of DDT 2023” en el Korakuen Hall.

Tras la lucha, Tetsuya Endo pidió el gran anuncio sobre el ex luchador de la WWE que llegaría a DDT a desafiarlo. Se reprodujo un video donde se reveló que dicho luchador era Matt Cardona. El gladiador estadounidense, que ahora se hace llamar el “Dios Indy” se enfrentará a Endo por el Campeonato Universal DDT en “Wrestle Peter Pan 2023”, el evento más importante del año para la empresa. Pero Cardona no llegará sólo, ya que lo acompañará la ex luchadora de NXT, la asutraliana Steph De Lander, con quien ha hecho alianza en sus apariciones en GCW.

Este será el debut de Cardona en DDT y marca su retorno a Japón luego de luego de cuatro años. La última ocasión que Cardona estuvo en el Lejano Oriente, fue como parte de la gira WWE Live, donde se presentó con su anterior personaje, Zack Ryder, haciendo equipo con Curt Hawkins y donde cayeron ante The Club (Karl Anderson y Luke Gallows) en el Ryogoku Kokugikan.

Por su parte, Tetsuya Endo no se mostró impresionado tras el anuncio; señaló que esperaba un nombre importante, y éste superó sus expectativas, pero de mala manera. Mencionó que ninguna cantidad de dinero o seguidores en Twitter se relaciona con la fuerza de un luchador; así que juró que defenderá su cinturón, se llevará a los seguidores de Cardona en Twitter y se llevará el premio económico de 30 millones de yenes.